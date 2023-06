Dorian y Delaporte animan a romper los ‘Techos de cristal’

Dorian y Delaporte se han unido en ‘Techos de cristal’, una canción que tiene desde el principio una primera apariencia como himno feminista. El tema formaba parte del último álbum de Dorian ‘Ritual’. En su nueva versión la voz femenina tiene un mayor protagonismo, lo cual tiene mucho más sentido. Es nuestra Canción del Día.

Al inicio, una melodía electrónica aguda se funde enseguida con la voz de Belly de Dorian. «Perdiste el tiempo viendo a ese cabrón / Con el temor y el hielo siempre cerca del corazón». Hablan del miedo que dicta y dirige. Y de la posibilidad de no tenerlo más, de que la mujer decida liberarse. No exigen un cambio de mentalidad: la canción anima con mucho cariño, no empuja. «Y fundarás una nueva verdad / Y cambiarás miedo por tempestad / Y romperás los techos de cristal». El sonido pop conduce a través de afirmaciones positivas durante toda la canción.

El videoclip es obra de Joaquín Restrepo y está creado por una inteligencia artificial. Hay referencias a Silvia Plath, Virginia Woolf y Mary Shelley. Los cuerpos de mujeres con las caras del grupo van transformándose durante todo el vídeo. Aunque podría haber sido un intento de apropiarse de cuerpos y rostros que no corresponden a los hombres, el resultado final no es desagradable. Lo masculino no está metido con calzador, no hay línea divisoria y se percibe el sentido de solidaridad.

Dorian actúa en unos días en el Gran Teatre Del Liceu, en Barcelona. En el concierto estarán acompañados por cinco músicos (cuerda, percusión, piano) y algún que otro invitado aún no desvelado. Es el día 15 de junio y aún quedan algunas entradas aquí.

