‘Donde quiero estar’ de Quevedo recupera el número 1 de Discos en España, tras el paréntesis Bunbury de la semana pasada. El álbum de este ‘Greta Garbo’ se desploma del puesto 1 al puesto 14.

La entrada más fuerte es ‘5-Star’ de la boyband surcoreana Stray Kids: es número 5. Tan solo un puesto más abajo, en el número 6, encontramos ‘Casanova’ de Recycled J. Recycled J mejora el top 15 logrado por el EP ’Sad Summer’, aunque no el número 5 conseguido junto a Natos y Waor con ‘Hijos de la ruina III’. Este disco además estuvo 95 semanas en lista.





Foo Fighters, top 1 en vinilos

En Reino Unido, Foo Fighters ha dejado a Noel Gallagher’s High Flying Birds sin el número 1 por primera vez en su carrera, y en España, también ganan la batalla. ‘But Here We Are’ llega al número 8, mientras el disco de Noel ‘Council Skies’ tiene que conformarse con un modestísimo puesto 33. Además, Foo Fighters se quedan el top 1 en la tabla de vinilos.

Entre ambos encontramos otras entradas interesantes como ‘El príncipe’ de Blas Cantó en el puesto 11 y ‘Epicentro’ de Mantra en el 21. Disco este último que justo cuenta con Blas Cantó entre los invitados. Más o menos a esa altura de la lista, en el número 15, entra la banda sonora de ‘Spider-Man’ comisariada por Metro Boomin’, que cuenta con nombres como Swae Lee, Lil Wayne, Offset, ASAP Rocky, Future, Lil Uzi Vert, JID, James Blake y mil invitados más. En el Billboard 200 llega al puesto 7.







Bob Dylan y Roger Waters cuelan rarezas en el top 100

‘Shadow Kingdom’ de Bob Dylan aparece en el 35. Se trata de la banda sonora de ‘Shadow Kingdom: The Early Songs of Bob Dylan’ y la encontramos en puestos modestos internacionalmente: un top 14 en Reino Unido, un top 71 en Estados Unidos. Francia e Italia dan a Dylan peores puestos que España (número 82, número 70, respectivamente). Entre los países más devotos, Alemania, donde ha llegado al número 10.

Las entradas de la semana se completan con el disfrutón ‘Mezcalito’ de Nil Moliner en el 37; ‘Rock&Ríos and Cía. 40 años después’ de Miguel Ríos en el puesto 40 (es un directo en el que aparecen Amaral, Mikel Izal, Javier Bardem…); ‘Dark Blood’ de los surcoreanos Enhypen en el 48; ‘Life Is But a Dream’ de los metaleros Avenged Sevenfold en el 53; ‘The Lockdown Sessions’ de Roger Waters en el 63 (grabaciones de pandemia); ‘Aguilera’ de Christina Aguilera en el 76; y ‘Mirror to the Sky’, el 23º disco de Yes, en el 99.









Efecto Renaissance y Primavera Sound

Por otro lado, los conciertos en nuestro país producen dos noticias: Beyoncé protagoniza la subida más fuerte de la semana con ‘Renaissance’, que pasa del número 43 al 29; y Depeche Mode vuelven al 96 con ‘Memento Mori’ tras su paso por Primavera Sound Barcelona. El efecto Madrid se conocerá la semana que viene. También avanza la «Motomami»: lo último de Rosalía pasa del número 25 al 19, aún certificado como doble platino.