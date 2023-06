Julieta Venegas: «No puedo decir que llore con mis canciones, quizá sólo cuando las escribo»

Hace algo más de 1 año que entrevistábamos a Julieta Venegas en JENESAISPOP. Pronto iba a estrenar ‘Tu Historia’, su último álbum. Un trabajo que prometía ser alegre en el sonido, pero muy melancólico en el fondo. En medio de su pausada y cuidada gira hará una parada por el festival Rio Babel, en el que se unirán nombres de la música latina como Juan Luis Guerra, Bomba Estéreo o Morat.

Hablamos con ella cuando se cumplen 20 años del lanzamiento de ‘Sí’, uno de los discos más importantes de la cantante, que dejaba temas como ‘Lento’ o ‘Andar Conmigo’. Venegas nos recibe vía Zoom con esa naturalidad que la caracteriza, mientras nos cuenta que al otro lado del Atlántico ya ha llegado el frío.

- Publicidad -

El año pasado te entrevistamos en JENESAISPOP por el lanzamiento de ‘Tu Historia’. Nos dijiste que sería un disco para llorar mientras bailamos, ¿Sientes que ha sido así? ¿El público lo ha recibido así?

(risas) Yo lo digo así por reírme un poco. Sí que hay muchas canciones sobre el desamor e historias que tienen que ver. ‘Mismo Amor’ es la canción de más bailar llorando. Aunque el otro día un amigo se quejó diciendo que tenía que haberle subido un poco más el tempo para que fuese más bailable.

Fue la última canción que hice para el disco. Alex (Anwandter) me pasó el ritmo y me dijo: “Igual sería padre que escribieses una canción a través de un ritmo”. Me pasó varios ritmos y cogí ese. Y regresé con ‘Mismo Amor’. Me gusta mucho que un ritmo que te pone en esa onda, que te da ganas de bailar, cuente un conflicto. Un conflicto de verdad, ‘Mismo Amor’ es el puro conflicto. Me parece muy divertido. De todas formas creo que ahora escribiría todo diferente. Pero es lo padre, cada disco es un retrato de cada momento.

- Publicidad -

¿Hay alguna canción de tu último álbum que te haya sorprendido cómo ha funcionado?

Cuando termino el disco ya no estoy pensando “qué piensan”. Solo lo estoy tocando. Y estoy disfrutando de construir este show, y presentar esta gira. Se me hace divertido que haya gente que está conociendo el disco en el concierto. Quizá hay gente que se sabe alguna canción, quizá va por las más antiguas y conocen algo del disco nuevo. Nunca se me ha ido la sensación cuando toco de que estoy en una especie de conquista. Cuando estoy en el show es disfrutarlo y contarlo, siento que lo estoy mostrando ahí. No pienso que todo el mundo haya escuchado el disco cuando viene, sino que es una manera de presentarlo.

Este año se cumplen 20 años de tu disco ‘Sí’. ¿Qué se mantiene de la Julieta que hizo ese trabajo, ahora mismo?

Pues supongo que la inquietud de escribir canciones. No sé si usaría ‘niño’ tanto como usé en ese álbum, lo decía todo el rato (risas).

- Publicidad -

Si pienso en ‘Tu historia’, que lo escribí hace un par de años, y en ‘Sí’, que tampoco pienso mucho en él, aunque toco algunas canciones en conciertos, siento que el amor es infinito. Siento que contar historias de amor es divertido y me sigue gustando. Pero es muy diferente cómo pienso la vida en este momento de cómo lo pensaba.

Y, ¿qué ha cambiado? Tanto en la visión musical, en el proceso creativo, en la inspiración…

El proceso de escritura sí ha cambiado. Cómo voy escribiendo en cada etapa de mi vida siempre es diferente. No sé, hace 20 años no tenía una hija. Hay muchas circunstancias que han cambiado. Pero sí que sigo pensando que hay algo que se expresa de mí cuando escribo canciones. Me sigue pareciendo importante buscar esos espacios. Lo que cuento quizá ha cambiado (y cómo lo cuento) pero me sigue pareciendo importante el poder expresar lo que pienso o siento en canciones.

«Nunca se me ha ido la sensación cuando toco de que estoy en una especie de conquista»

Con ese álbum hiciste canciones que luego han sido muy importantes, ¿hay alguna de ‘Sí’ a la que le tengas especial cariño?

¿De ‘Sí’? ¿Del disco de hace 20 años? No (risas). Me encanta tocarlas, como público me encanta cuando veo un show y tocan canciones que me sé y voy a cantar. Cuando preparo los míos pienso de esa manera, es divertido. Pero todos los discos que hago en cuanto los termino, se termina el proceso de lo que es ese disco. ‘Sí’ hace un millón de años que no lo escucho.

¿No vuelves a escuchar tus trabajos?

Claro que no, no los escucho (risas) ¿Qué te pude interesar? Es como verte en el espejo. No hay nada interesante, no hay misterios. Para mí la música tiene que ver con los misterios.

La música que yo escucho nunca es la mía. Si estoy obligada lo hago. Pero realmente no me interesan mis discos. Me interesan cuando los estoy haciendo, escribiendo. Pero en cuanto termino un disco, se termina algo para mí. Es buenísimo, pero… «listo». Pero en los shows sí me divierte tocarlas, reversionarlas.

Es bonito que en un show te canten canciones que te han marcado en diferentes etapas de tu vida. Obviamente no tienen el mismo lugar para mí que para la gente que las escucha. Agradezco lo que pasa ahí, me encanta. Me encanta que la gente me diga “con estas canciones me la pasé llorando”, me parece muy chistoso. Hay algo muy hermoso en eso, ser parte de la vida de alguien a través de las canciones. Pero lo percibimos de manera muy diferente. Yo no puedo decir que lloro con mis canciones, quizá lloro cuando las escribo.

«Me encantan los festivales, me da igual cómo los llamen o cómo los enfoquen»

El repertorio en tus conciertos tiene mucho de tus álbumes ‘Limón y Sal’, ‘Sí’ y ‘Otra Cosa’. Sientes que, a pesar de los años, ¿su mensaje sigue estando presente?

En el show nuevo ya metimos otras de ‘Los momentos’. El show pasado en España era el que venía de 2021, ‘Vernos de Nuevo’. No tenía un disco en concreto que presentar, era un poco canciones de todos los discos. Y ahí escogí las canciones que más se me antojaba tocar en ese momento.

En este nuevo show la columna vertebral es ‘Tu Historia’. Lo tocamos completo y ponemos algunas canciones diferentes de otros discos, también reversionamos canciones viejitas. Yo tenía ganas de que el show tuviera un sonido cerca de ‘Tu Historia’. Lo pensé como acercarnos a ese contraste de sintetizador, con las cuerdas y con la guitarra de nylon. Siempre el contraste de lo más acústico y lo más artificial, digamos.

En quince días vendrás a Madrid al festival Rio Babel, que está dedicado en parte a la música latina. ¿Por qué es importante tener espacios, festivales, específicos de música latina en los que se ensalce su valor?

No sé si es importante hacerlo, pero a mí me gusta poder participar. Me encantan los festivales, me da igual cómo los llamen o cómo los enfoquen. Me encanta lo que sucede tanto arriba como abajo del escenario. Se generan combinaciones interesantes, es lindo lo que pasa detrás del escenario con más artistas. Además, la gente está más relajada.

«La gente de lo urbano nunca colabora imponiendo una cosa o un estribillo. Que cada quien cuente lo que tiene que contar, y eso me parece mucho más interesante»

Aunque cambia por momentos y épocas, parece que el reggaetón es el altavoz de Latinoamérica en muchos de los medios de comunicación o espacio públicos ¿Crees que con tanto foco en el reggaetón se ha olvidado a otros géneros y sonidos latinos?

¿No vamos a hablar del corrido tumbado? Porque para mí el corrido tumbado está entrando (risas). Me parece normal, no sé. También es cierto que las plataformas digitales son muchos más abiertas. Podríamos hablar en todo caso de los fenómenos musicales, en vez de altavoz.

Para mí, que una música quite a otra, no lo creo. Creo que hay espacio para todos, simplemente es encontrar tu público y tu lugar. Pero no creo para nada que una cosa tache a la otra, un gusto no tacha a otro gusto. La gente escucha música de todos los tipos y hay personas de todos los tipos. Hay mucha diversidad y creo que se expresa ahí. Quizá si escuchas radio o un medio en particular sí vas a escuchar lo que está “top en las listas”.

Creo que justamente España se ha caracterizado por los festivales que hacen, la cantidad de música diversa que hay. Tienes todos los estilos. No diría que estamos todo el mundo viviendo una misma realidad, ahora mismo es cuando más realidades hay, y conviven.

Hace un par de años sorprendiste con dos canciones con artistas que nadie esperaba: Bad Bunny y Sen Senra. En tu última entrevista nos comentaste que disfrutaste mucho con ambas. ¿Te gustaría hacer algún otro featuring de este tipo? ¿De los que nadie se espera?

Yo creo cada vez más en la colaboración desde la composición. Es algo que hice tanto son Sen como con Benito y Tainy. Para mí va a ser mucho más interesante lo que surja si yo hago una colaboración con alguien invitándole a componer.

La manera en la que me invitó Tainy es la mejor. “Por qué no le respondes algo a este personaje que está diciendo esto”, y me manda la canción tal cual. Me gusta mucho más que si me hubiera dicho: “Oye, tengo esta canción con este estribillo, qué onda. Cántalo”. Me parece más divertida la colaboración de escritura. Y ahí surgen cosas mucho más interesantes. Llevo años haciendo colaboraciones y en este momento me parece mucho mejor las que van desde la composición, la narrativa.

Para mí esto viene mucho de lo urbano. La gente de lo urbano nunca colabora imponiendo una cosa o un estribillo. Que cada quien cuente lo que tiene que contar, y eso me parece mucho más interesante.

Coincidirás en Rio Babel con Sen Senra el mismo día, ¿podremos escuchar vuestro tema juntos encima del escenario?

No tengo idea (risas). Si te respondo va a ser sin saber. A mí me encantaría. Le voy a escribir a Sen y a decirle que me invite. No sé si coinciden los tiempos, pero me encantaría.

Amo a Sen, me parece un artista increíble. Me encantaría verle en vivo, que no le he visto. Nos conocimos en México, pero no le he visto tocar.

Después de terminar esta gira, ¿hay un proyecto en mente?

En mente sí pero no en concepto (risas). Yo soy pésima para escribir mientras estoy de gira. Tendré que terminarla para empezar otro. Además, esta gira está siendo pausada, no me estoy matando. Para mí es importante volver, tengo una hija de 12 años. Vuelvo, la llevo a la escuela, me voy de gira otra vez… son dos funciones. Pero todo se puede. Yo lo estoy disfrutando mucho así. No poner todo a la parrilla, hay que disfrutar lo que se hace y que cada show sea especial.