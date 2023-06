Ava Max recibe un tortazo de un fan durante un concierto

Ava Max ha sufrido un incidente esta noche durante un concierto celebrado en Los Ángeles, en el que ha recibido un tortazo de un «fan» que ha asaltado su escenario. El vídeo que circula por redes muestra el momento en que el hombre, subido al escenario, se abalanza hacia Ava con los brazos abiertos, es detenido por el agente de seguridad y, en el momento de girarse, el brazo da a Ava directamente en un ojo.

En Twitter, Ava ha comentado el altercado con cierto humor: «Me ha dado tan fuerte que me ha arañado dentro del ojo. No va a volver a uno de mis conciertos en su vida. Gracias a los fans por ser espectaculares esta noche en Los Ángeles».

Ava se encuentra de gira promocionando su último disco, el divertido ‘Diamonds & Dancefloors‘: os recordamos que en julio estará presentándolo en vivo en el festival Mad Cool de Madrid.

El altercado sufrido por Ava se parece mucho al vivido por Bebe Rexha este fin de semana: la intérprete de ‘Stars’ ha recibido un telefonazo en la cara que le ha dejado con el ojo morado, puntos y una visita al hospital. El responsable ha sido detenido.

Ni Ava ni Bebe son evidentemente las únicas artistas que han sufrido incidentes similares en un escenario: hace poco a Harry Styles el regalo de un fan le dio directamente en los genitales, y Karol G sufrió un vasazo durante su visita a ‘Provenza‘.

Ava Max gets injured on stage after a fan “slapped” her. pic.twitter.com/BLVbXAhawE

— Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2023