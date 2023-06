Los fans de Louis Tomlinson, heridos por granizo en su concierto

El concierto de Louis Tomlinson en Red Rocks, en Colorado, estuvo protagonizado por las más de 90 personas heridas y 7 hospitalizaciones. La causa fue una fuerte tormenta de granizo que, según informa NME, dejó piedras del tamaño de una pelota de tenis.

En el concierto, parte de la gira de Tomlinson en Estados Unidos, el artista presentaba su álbum ‘Faith In The Future’. El show fue retrasado y el recinto Red Rocks propuso a los fans vía Twitter que «buscasen refugio en los coches». Tras varios intentos, se tuvo que cancelar el concierto, dejando varias hospitalizaciones con huesos rotos, cortes o contusiones.

Tras esto, el cantante publicó un comunicado en el que «deseaba que todo el mundo hubiese llegado bien a casa y que los heridos se recuperasen pronto. Añadía también que «estaban tratando de reprogramar el concierto, así que, que todo el mundo guarde sus entradas».

Several people got injured by a hail storm at the Red Rocks concert venue in Morrison, Colorado, West Metro Fire says. The number of potential patients and the extent of injuries are not known at this time. pic.twitter.com/CrgtvXsw0f

— The Washington Press (@washpressorg) June 22, 2023