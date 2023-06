Vampire Weekend están trabajando en su quinto álbum de estudio, que está «casi terminado». La información la da el batería Chris Tomson en un boletín de noticias que está llegando a la gente que ha comprado el vinilo ‘Frog On The Bass Drum Vol. 01 Live In Indianapolis’, el primero en una serie de discos grabados en directo que Vampire Weeeknd están publicando.

El quinto álbum de Vampire Weekend estará inspirado en la música raga, la música clásica de la India. Cuenta Tomson en el comunicado que Ezra Koenig ha aprendido a cantar raga en un pueblo de Japón bajo el amaestramiento de Terry Riley, eminencia de la música minimalista cuyo trabajo ha estado influido por esta música tradicional, y que allí «ha dado con 7 de las 10 mejores canciones que ha escrito».

En el texto, Tomson confirma que el nuevo trabajo de Vampire Weekend contendrá exactamente «10 canciones y nada de relleno», y explica que los chicos han compuesto el álbum «con muchas ganas, sin presiones», y que el proceso le ha recordado a los tiempos en que creaban música en la universidad.

Será a finales de 2023 cuando conozcamos noticias concretas sobre el nuevo disco de Vampire Weeeknd. De momento saldrá el segundo volumen de su serie de discos en directo, ‘From On The Bass Drum Vol. 02: Una Notte A Milano’, a anunciarse próximamente.

El último disco de Vampire Weekend, ‘Father of the Bride‘, salió en 2019, con bastante más pistas que 10: un total de 18. Fue uno de los mejores discos de aquel año, el 10º para JENESAISPOP, si bien también uno de los trabajos más polémicos publicados por el grupo.