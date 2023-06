M.I.A se suma al Mad Cool, Janelle Monáe cancela

El festival Mad Cool, que había anunciado cambio de localización, ha añadido algunos nombres a su cartel. M.I.A se suma el sábado 8, último día, a artistas ya confirmados como Red Hot Chili Peppers, Ava Max, Liam Gallagher, The Prodigy y The Rose and Years & Years.

M.I.A., conocida por el carácter activista de su trabajo, presentó su álbum ‘MATA’ el año pasado. Desde el comunicado de la organización del festival aseguran que el suyo será un «directo potente con una visión amplia y espiritual».

Por otro lado, esta confirmación suple la falta de Janelle Monáe, que cancela su actuación en el festival. Se veía venir después de la cancelación de su gira por Europa. Además de M.I.A, se podrá ver en Mad Cool los días 6, 7 y 8 de julio a dEUS, Maxïmo Park, Velmondo, Teo Planell y Black Maracas, que son las últimas actualizaciones del line-up.

Aunque hubo mucha incertidumbre en cuanto a cómo la organización iba a plantear el tema del trasporte, el festival anunció hace unos días que pagaría 2 horas más de metro hasta que terminasen los conciertos y que ampliaban sus buses lanzaderas. Todo esto para evitar un caos por la localización apartada del recinto. Las entradas se pueden comprar aquí:

3-Day ticket: SOLD OUT

3-Day VIP ticket: SOLD OUT

1-Day ticket: 85€ + booking fee.

1-Day VIP ticket: 185€ + distribution expenses