Río Babel se celebra este fin de semana, los días 30 de junio, 1 de julio y 2 de julio, en La Caja Mágica de Madrid, con un atractivo cartel que hemos repasado ampliamente, pues incluye nombres clave como los de Juan Luis Guerra, Jamiroquai, Sen Senra o nuestra reciente entrevistada Julieta Venegas.

Paralelamente, Río Babel cuenta con un escenario dedicado al humor (Babel Comedy) que contará con Inés Hernand como maestra de ceremonias y las actuaciones de Ignatius Farray o Venga Monjas. El dúo formado por Esteban Navarro y Xavi Daura ofrecerá de hecho un concierto en el que recuperará probablemente muchas de sus canciones míticas, como ‘Alien fumeta’.

El humor absurdo de Venga Monjas, en origen casero, y plasmado en un repertorio de vídeos imposibles de explicar, ha hecho historia en España, hasta el punto de que grandes marcas como Netflix le han dado un espacio al dúo. Hablamos con Esteban y Xavi en una cafetería de Barcelona sobre su paso por Río Babel, su carrera o sus futuros proyectos.

¿Cómo va el año?

Xavi: «Yo con mucho viaje por bolos, muy divertido, mucha guasa. La boda de Esteban fue un “highlight”».

Esteban: «El año pasado fue el súmmum de intensidad de la gira (con Rigoberta Bandini), tocamos en recintos grandes… Este año ha sido más tranquilo porque no hemos tenido conciertos. Nos fuimos un mes a Miami, que fue un cachondeo con las abuelas. Paula está componiendo un montón de temas…»

Venga Monjas hace un año que no publicáis contenido. ¿Habéis seguido produciendo?

Esteban: «Desde la serie que hicimos para Netflix el año pasado no hemos sacado nada. En esta primera mitad de año hemos estado currando en ‘El castillo de Takeshi’, el nuevo ‘Humor amarillo’, va salir a principios de julio. Hemos hecho una canción para cada uno de los episodios, en la línea de los temas que vamos a hacer en Río Babel».

¿En Río Babel haréis una actuación más musical que de humor?

Xavi: «Nuestro show, al final, es un concierto. La columna vertebral del show son las canciones. Es un concierto de canciones de Venga Monjas, pero ahí metemos todas nuestras morcillas de tonterías y gilipolleces».

Esteban: «Las presentaciones de las canciones se pueden alargar, pero es un concierto».

Xavi: «En Río Babel será más concierto porque vamos con un tiempo más apretado y Noguera no viene con nosotros. Vamos más a piñón a cantar».

¿Presentaréis temas nuevos?

Xavi: «Igual alguno de Takeshi… pero lo guay es que la gente que viene a vernos conozca las canciones».

¿Esperáis descubriros a nuevos públicos?

Esteban: «Espero que no».

Xavi. «Yo también».

Esteban: «Somos muy de nicho. Si nos conoces de antemano vas a disfrutarlo más que si vienes virgen. Pero claro, estas presentaciones sirven para pillar nuevos adeptos, que también está guay».

No es habitual ver carteles de humor en los festivales: lo he visto en Río Babel, Cruïlla…

Xavi: «Nosotros venimos con un as en la manga, que es que cantamos. Si fuera un monólogo, como el que voy a hacer en el Cruïlla, eso requiere una preparación mental diferente, por si la gente no te está prestando atención. En Cruïlla está bien porque la gente está sentada, pero muchas veces hemos actuado en festivales y es un jaleo».







¿Cómo recibís la energía de la gente cuando actuáis en sitios nuevos?

Esteban: «En general Madrid abraza mucho, la gente tiene una energía especialmente contundente, y nuestras canciones son bastante himnos para toda la people, es fácil corearlas si ya las has escuchado».

¿Cómo es el show a nivel escénico?

Xavi: «Vamos con nuestro DJ, el Porc Makinetis».

Esteban: «Traemos a un cerdo que hemos hecho DJ. Es un cerdo makinero al que le flipa la ruta del bakalao. Él es que nos tira los temas».

¿Cuál es la reflexión que hacéis de los últimos 15 años de Venga Monjas? No debe ser fácil dedicarse al humor a un nivel tan profesional.

Xavi: «No nos consideramos muy profesionales… Tenemos nuestra profesionalidad».

Esteban: «Ha habido una dedicación profesional. Xavi y yo hemos estado quedando 15 años cada mañana a las 10, editando, pensando movidas, grabando… Hemos puesto mucho empeño y ha sido muy guay».

¿Cuál es el gran vídeo mítico de Venga Monjas, en vuestra opinión?

Xavi: «El vídeo mítico que reúne todas las movidas de Venga Monjas es ‘Pantalones de comunión’».

Esteban: «¡Ostras!»

Xavi: «Es de los antiguos: ha hecho mucha pesca de arrastre. Pero también tiene el punto perfecto de absurdo, es completamente gratuito todo, es casero…»

Esteban: «Pero es anti-mainstream. Como decimos en nuestra bio de Twitter, es café para los muy cafeteros. Es un vídeo que no se entiende nada, la gente se sabe los diálogos de memoria, pero son todos callejones sin salida».

Xavi: «Dentro de lo gratuito que es, tiene el mayor grado de frases citadas, de gente que repite todo, de reconocimiento».

Esteban: «Un vídeo innegable por mainstream es el «hombre de los latigazos de Informe semanal».

Xavi: «Ese es el viral, pero falla como mítico en cuanto a que no estamos los dos y es muy cortito».

Esteban: «No tiene tanto la esencia de Venga Monjas. En la misma línea, ‘Alien fumeta’».







¿Y ‘Da Suisa’?

Xavi: «En nuestra cabeza ‘Da Suisa’ ya es otra cosa al margen de Venga Monjas, es como su propio mundo».

Esteban: «Viendo los vídeos de ‘Da Suisa’ me da la sensación de que ni siquiera los hemos grabado nosotros, con esas plastelinas, esas calvas… En ‘Da Suisa’ nos quitamos todos los filtros del planeta y metimos todas las barbaridades que se nos ocurrían».

Xavi: «Y es la cosa más “de serie” que hemos hecho, que venían todos en packs de 10, cada temporada».

Esteban: «Nosotros empezamos con 20 años, entonces no teníamos filtros, hacíamos bromas sobre un compañero del cole que nadie más iba a entender aparte de la gente de nuestra clase, y nos daba igual… Al irnos profesionalizando y, por ejemplo, trabajar con los chanantes, nos fuimos acotando. Con ‘Da Suisa’ volvimos un poco al año cero, de repente con esos Simpsons imbéciles podíamos decir todas las animaladas que se nos ocurrían. Fue un proyecto súper catártico para nosotros. Que con esos vídeos de repente nos descubriera tanta gente, fue muy guay».

Xavi: «‘Da Suisa’ derivó en espectáculos en vivo de ese proyecto, muchos de los cuales ni siquiera están registrados».

Esteban: «Es el momento en que nos hemos ganado mejor la vida con Venga Monjas, haciendo la cosa más pura».





Hace tiempo os entrevistamos y dijisteis que uno de vuestros sueños era trabajar con Netflix, y ocurrió.

Esteban: «Las series que hicimos para Netlix y GQ fueron nuestra cúspide de lo mainstream».

Xavi: «Esa época la disfrutamos mucho porque trabajábamos un poco en piloto automático, íbamos más a piñón, no nos obsesionábamos con ser súper originales todo el rato».

Esteban: «Hicimos un gran ejercicio después de 15 años encerrados en mi casa que fue delegar la edición de los vídeos».

Xavi: «Nosotros escribimos los guiones de Venga Monjas en la edición, y todo lo que se graba es improvisación y guasa que luego hay que recortar mucho, y es cansado».

Esteban: «Cuando rodamos hay un “brainstorming” de ideas constante. Para un vídeo de 2 minutos podemos tener 3 horas de material. Con los vídeos de GQ y Netflix, ese “destrozar al bebé” lo hacía otra persona».





¿Algún video que os haya dejado de gustar o que creáis que ha envejecido mal?

Esteban: «En general, cuanto más antiguos son menos nos suelen gustar, pero de esa época aún hay vídeos súper perennes, como ‘Infancia prohibida’, que fue el segundo vídeo que publicamos».

Xavi: «Me pasa con vídeos que de primeras no me flipaban, alguna colaboración».

¿Cómo cuál?

Xavi: «El vídeo de ‘Fishing my uncle’ funcionó muy bien, lo hicimos para una agencia de publicidad, pero yo la creación de ese vídeo la viví un poco sin más. Es el primer vídeo de Venga Monjas que editó otra persona y me fallan algunas cosas, como esos vídeos de anuncios que salen…»

Pensé que me ibais a hablar de ‘La juguetería no es no’, que también es de los más míticos.

Xavi: «Ese es de mis favoritos “all time”».

Esteban: «Es de los últimos “sketches” que hicimos por amor al arte y es un emblema de Venga Monjas. Este año hemos hecho muchas conferencias por los CaixaFòrums de España y hemos puesto ese vídeo como ejemplo de lo que hemos hecho».

Xavi: «Es muy interesante hacer comedia que no sea evidentemente comedia, que sea una cosa turbia».

Esteban: «Es como el del vídeo de la tienda de chucherías, ‘ROLDO: bienvenidos a un mundo de fantasía’».

Xavi: «Últimamente he descubierto el mundo de los “backrooms”, que son vídeos de un mundo malrollero, como de un Chiquipark abandonado, y esos vídeos de Venga Monjas son un poco eso».

Esteban: «Este tipo de terror-comedia de Venga Monjas empieza con un vídeo que se llama ‘Los mejores’. Ahí empezó nuestra pasión por Lynch. Surgió de ver mucho ‘Lost’ también».



¿Qué os depara 2023 después de Río Babel?

Xavi: «Me gustaría aprovechar las vacaciones para escribir el siguiente libro».

Esteban: «Yo igual le propongo a Xavi en septiembre hacer un nuevo disco de hits, así actualizamos el repertorio».