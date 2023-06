8 imprescindibles de Río Babel 2023, además de Inés Hernand

Río Babel se celebra a finales de este mes en Madrid. Será los días 30 de junio, 1 de julio y 2 de julio en La Caja Mágica, como ya sucediera en la histórica edición del año pasado. Actuarán en Río Babel proyectos que arrastran masas como Morat, Macaco, La M.O.D.A., Arde Bogotá… y JENESAISPOP volverá a ser medio oficial del evento. Estos son los 8 imprescindibles que recomendamos especialmente de un cartel sobre el que volveremos estas semanas. Los 8 grandes que no debes perderte. Entradas de día y abonos, en su web.

Juan Luis Guerra

Mucho tiempo antes de que uno de los mayores éxitos del siglo XXI se llamara ‘La Bachata’, ya triunfaba ‘Bachata Rosa’ de Juan Luis Guerra. Un auténtico superventas internacional en 1990, aquel disco sucedía al también monstruoso ‘Ojalá que llueva café’. El artista dominicano llega a Río Babel consolidado como cabeza de cartel de festivales, pues es tan necesario reivindicar a los pioneros de la música latina, como a aquellos del rock o de la electrónica.



Jamiroquai

El proyecto de Jay Kay se convirtió en uno de los más reconocibles en un solo vistazo a mediados de los 90. Y cuando digo vistazo, no me refiero únicamente a lo visual. Jamiroquai hicieron de su mezcla de funk y acid jazz toda una seña de identidad que desplegaron en discos como ‘The Return of the Space Cowboy’ y ‘Travelling Without Moving’.



Sen Senra

Los últimos singles de Sen Senra, ‘No quiero ser un cantante’ y ‘Uno de eses gatos‘, anticipan su proyecto más ambicioso. Un disco mastodóntico llamado ‘PO2054AZ’ del que pronto conoceremos el primer volumen. Y ese primer volumen constará de 13 tracks con las canciones más eclécticas del artista, «con un sonido internacional que mezcla lo urbano, influencias americanas y su esencia vanguardista». Seguro que en Río Babel puedes escuchar algunas de ellas, así como sus habituales «greatest hits».



Alizzz

Otro que no suele fallar en festivales, en ocasiones acumulando más público que ciertos artistas de renombre internacional, es Alizzz. Tras el éxito del disco generacional ‘Tiene que haber algo más’, este año ha publicado el EP ‘Boicot’, con 5 canciones en ocasiones más orientadas al rock, y entre las que destaca ‘Que pasa nen’.



Bomba Estéreo

‘Ojitos lindos’ junto a Bad Bunny ya ha superado los 1.000 millones de streamings, pero es solo la punta del iceberg en la carrera de Bomba Estéreo. Los colombianos brillaron con ‘Amanecer’, su obra magna de 2015 y posteriormente han mostrado tener más cosas interesantes que decir, en discos preocupados por la tierra y la ecología, como el notable ‘Deja’.



Julieta Venegas

Este año se cumple el 20º aniversario de la edición de ‘Sí’, uno de los discos capitales de Julieta Venegas. ‘Lento’, ‘Andar conmigo’ y ‘Algo está cambiando’ son canciones habituales de su repertorio. Pero es que además su álbum del año pasado, ’Tu historia’ era un trabajo notable que dejaba temazos como ‘En tu orilla’ o ‘Mismo amor’, esta última presente en nuestro listado de Mejores Canciones 2022.



Guitarricadelafuente

Guitarricadelafuente se ha convertido por derecho propio en uno de los nombres fundamentales del pop español de los últimos años. En 2022 publicaba ‘La cantera’, de nuevo con la producción de Raül Refree, hits como ‘Ya mi mama me decía’ y ‘Mil y una noches’, y canciones tan chulas como ‘Quien encendió la luz’, presente también en nuestro Anuario con lo mejor de 2022.



Aterciopelados

Río Babel está especializado en traernos música de Latinoamérica (recordemos que fueron pioneros en fichar a Bad Bunny), pero además lo van a ser también en recordarnos que hay vida más allá del reggaeton al sur del otro lado del Océano. Este año lo comprobaremos con el concierto de Aterciopelados, una de las bandas más influyentes del rock colombiano. Su último disco ‘Tropiplop’ data de 2021, y su repertorio suele ser generoso en recuperar clásicos de su álbum ‘El Dorado’, de 1995. Allí estaban ‘Bolero falaz’, ‘Florecita rockera’ y ‘La Estaca’.



Inés Hernand

Río Babel tiene la peculiaridad de contar con un escenario dedicado a hacer reír. Una ocurrencia que ya mostró su viabilidad y éxito en un escenario abarrotado el año pasado. En esta edición se podrá ver a una decena de nombres expertos en humor, como por ejemplo Ana Morgade, Venga Monjas o Ignatius Farray. Presentan Iggy Rubín e Inés Hernand, toda una líder de opinión desde sus ocurrentes y no suficientemente pagados comentarios sobre Benidorm Fest. Por cierto, ¿recuerdas que Inés Hernand respondió nuestro Test sobre Discos Favoritos?