Kelsea Ballerini es la última víctima del «amor» de sus fans. La cantante de country se encontraba interpretando una canción en un festival de Idaho cuando un objeto desconocido lanzado desde la pista le golpeaba directamente en su ojo izquierdo.

Un vídeo que circula en redes muestra el momento exacto en el que Ballerini es golpeada por el objeto y queda aturdida. Kelsea se aparta del micrófono y se frota el ojo, y su violinista se acerca a ella para comprobar que su ojo está bien. La cantante, entonces, intenta reanudar su actuación, pero decide abandonar momentáneamente el escenario.

En su regreso, Kelsea se dirige a sus fans: «Si no os sentís seguros, hacedlo saber, aquí hay seguridad por todas partes. Si alguien os empuja demasiado o simplemente si intuís que no estáis seguros, decidlo. Y no lancéis cosas. Quiero que mis conciertos sean espacios seguros, y aquí hay niños».

La práctica de lanzar objetos o directamente de pegar a los artistas mientras actúan se está convirtiendo en habitual: solo en las últimas semanas a Bebe Rexha le han tenido que poner puntos después de ser golpeada por un móvil en el ojo. También Ava Max ha vivido una situación similar, en su caso, más bien accidental. Pero aún recordamos casos recientes vividos por Harry Styles o Rosalía.

Ballerini es una de las cantantes de country más populares de la actualidad en Estados Unidos. Actualmente se encuentra presentando en vivo su último disco, ‘Subject to Change’, publicado en 2022.

Guys. I know we all mean well. We all want to show Kelsea love the best way we know how, and shower her with all the gifts. But throwing things on stage where artists are already so vulnerable is NOT the move. If you can’t hand it to her, there are so many other options. Lord,… pic.twitter.com/oIgy2JDn3V

— Kelsea Central • fan account (@KelseaCentral) June 29, 2023