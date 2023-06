RFTW: Belén Aguilera, Lil Uzi Vert, Tainy, Natalia Lacunza…

Hoy 30 de junio salen nuevos discos de Lil Uzi Vert (foto), Tainy (con colaboraciones que van de Bad Bunny a Four Tet), Grian Chatten (Fontaines DC), The Japanese House, Nothing but Thieves, Olivia Dean, John Carroll Kirby o Angelo De Augustine. En cuanto a epés, el de Belén Aguilera está disponible desde hoy.

‘vampire’, el nuevo single de Olivia Rodrigo, que será un hit global con toda seguridad, abre la playlist de novedades. Desde hoy se pueden escuchar también ‘Copa Vacía’ de Shakira y Manuel Turizo, ‘Speed Drive’ de Charli XCX (para ‘Barbie’) o nuevos temas de Natalia Lacunza, L’impératrice, Jimena Amarillo, Pimp Flaco…

Entre los artistas que adelantan por primera vez sus próximos proyectos, como Olivia, se encuentra James Blake, Sampha, que ha vuelto después de seis años muy bien acompañado, o Jon Batiste, y entre quienes van ya por el segundo o tercer single, como Shaki, contamos a Blur o Rodrigo Cuevas. Todos ellos entregan nueva música estos días.

Como cada semana hay nueva música interesante que comentar: ahí están el regreso de Holly Humberstone, chulo single de Jimena Amarillo, la propuesta de pop electrónico de la prometedora Lucy Tun o el nuevo hit dosmilero de Amor Butano, que hemos comentado en portada.

Además de nuevos singles de Rita Ora, Fernandocosta, The Chemical Brothers, Maren, Blonde Redhead, Erik Urano, Slow Pulp, Alba Rojas, The Last Dinner Party, llega también una curiosa colaboración de Depresión Sonora y Carolina Durante que incluye una referencia al sello Sonido Muchacho.