Anuel y 6ix9ine se intercambian acusaciones de pedofilia y violencia machista

Pese a que hicieron un tema juntos, a Anuel AA y 6ix9nine ya no les une una relación de amistad. El beef comenzó siendo una lucha de egos de ambos artistas, pero han acabado acusándose el uno al otro de pedófilos y abusadores sexuales. Además, Tekashi ha hecho público un supuesto maltrato contra Yailin la Más Viral, expareja de Anuel.

Y es que Anuel posteó en Instagram unas fotos con sus hijos, en las que se veía a la hija que tiene con Yailin. Aparentemente, la rapera había tratado de mantener el rostro de la niña en el anonimato, cosa que Anuel no habría respetado. A esto le contestó 6ix9nine, que es amigo (no han confirmado que sean pareja) de Yailin, escribiendo: «Eres una rata. Te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses. Pal mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata. Por eso solo tienes una foto en el hospital, nunca la viste después».

Este comentario ha desencadenado la guerra entre ambos: Anuel ha publicado las noticias sobre el juicio de 6ix9nine por el abuso a una menor y ha dicho: «Yailin no sabe esto, porque no te habría dejado solo con nuestra hija. Hasta pedófilo saliste y aceptaste la culpabilidad». A la vez, 6ix9nine se ha defendido acusando a Anuel de colaborar con el artista Rochy, que fue detenido por presuntos abusos sexuales a una menor hace un año.

Cuando parecía una pelea entre ambos, Yailin ha salido en defensa de Tekashi, explicando que presuntamente Anuel la maltrató física y psicológicamente durante su embarazo. «Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana», escribía la artista en sus storys de Instagram.

Los tres han seguido publicando en sus cuentas en redes sociales ataques contra los otros.

Yailin ha denunciado públicamente los malos tratos por parte de Anuel durante su embarazo y su irresponsabilidad y ausencia durante la crianza de su hija. Otro más, pero no va a pasar nada, porque saca temazos verdad? pic.twitter.com/oqimR7AGwk — Izar Lizarralde (@izarlizarralde) July 7, 2023

