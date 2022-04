Yailin la Más Viral chinga con Anuel AA… y los fans de él lo odian

Yailin la Mas Viral (sic) acaba de sacar un nuevo single con Anuel AA que tanto se está viralizando como está recibiendo reacciones encontradas. Sobre todo por parte de los seguidores de Anuel.

Comenzando por el principio, Yailin la Mas Viral, así sin coma y sin tilde, es el proyecto de la joven dominicana Jorgina Guillermo Díaz, que acaba de rebasar la veintena. Es una influencer con 4 millones de followers en Instagram que en el último par de temporadas ha lanzado una serie de singles y colaboraciones. Entre ellas ha destacado un viral de TikTok titulado ‘Chivirika’, en compañía de El Villanord. La palabra hace referencia en República Dominicana a una «mujer coqueta que gusta de rodearse de hombres». Yailin también ha colaborado con Tokischa en un tema llamado muy genuinamente ‘Yo no me voy a acostar’, cuya portada es una referencia a ‘Orange Is the New Black’. Quizá es a través de ‘Linda‘, una de las mejores canciones de 2021, que Rosalía está entre las celebridades que siguen a Yailin en Insta.

- Publicidad -

Se presupone a Yailin la Mas Viral pareja de Anuel AA, como informan medios como Los 40 Principales, y ‘Si tú me busca’ es su nueva apuesta conjunta. La canción es un cerdeo de campeonato, una orgía de culos y chupaítas que incluye frases como «Desacatao y me da pa’ ese culo / Primero te lo lambo y después te lo rompo duro». Lo cual tampoco es que sea un sorpresón de quedarse en el sitio atendiendo a la portada del tema.

En un momento dado el autor de ‘Emmanuel‘ dice que la gente se muere de envidia mientras «Anuel y Yai están singando» (el antiguo «chingando»). Y ahí concluye que «la envidia no mata porque yo no lo’ he visto a ustede’ muriéndose».

- Publicidad -

Y dicho y hecho. Como la gente no ha podido morirse viendo este vídeo, ha corrido a expresar su pesar en Youtube. Por un lado, el vídeo acumula 6 millones de reproducciones en un día. Por otro, los comentarios son un verdadero cuadro de comedor, en el que la frase más repetida está siendo «las leyendas nunca mueren, se entierran solas», en referencia al título del último disco de Anuel AA. Otros suplican otro disco de Daddy Yankee, ahora que se ha retirado. Otros mencionan a Karol G con toda su maldad. El tiempo dirá si esto dista tanto de otras canciones similares, para bien, o para mal.