Russian Red ficha por Sonido Muchacho y saca single mañana

Sonido Muchacho anuncia que Russian Red se suma a su catálogo de artistas. El sello independiente que ha impulsado las carreras de Carolina Durante, Natalia Lacunza, Sen Senra o Depresión Sonora, o que, recientemente, ha editado el último disco de La Bien Querida, ficha a la autora de ‘Cigarettes’.

Doblando apuesta, un nuevo single de Russian Red se podrá escuchar a partir de este martes, 11 de julio, bajo el título de ‘This is un volcán’. Un fragmento de la letra está disponible en el perfil de Instagram de Russian Red.

Hace ya tres años que Lourdes Hernández confirmó que se encontraba trabajando en un nuevo álbum de estudio. Se desconoce si ‘This is un volcán’ formará parte de él o, por el contrario, será una simple muestra de lo que viene, pues Sonido Muchacho habla de «regalo».

Russian Red ha seguido publicando música en los últimos años, si bien a un ritmo distinto al de antaño. En 2021 apareció en singles de Melpo Mene (‘All of This Is True’) y _juno (‘Rutinas domésticas en 2009). Antes, en 2020, cantó ‘Cállate‘ con Casero. ‘Karaoke‘, su último trabajo, compuesto por versiones, salió en 2017.

En realidad hay que remontarse a 2014 para ubicar en el tiempo el lanzamiento del último álbum de estudio real de Russian Red, ‘Agent Cooper’. Desde el estreno de aquel notable disco, Lourdes Hernández se ha mudado a Los Ángeles y ha perseguido distintos proyectos extramusicales. Últimamente, Hernández ha protagonizado la película ‘Ramona‘ y ha publicado un poemario, ‘These Words Leaving My Body‘.