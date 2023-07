Dolly Parton prefiere «morir en el escenario» que retirarse

Los 77 años de Dolly Parton no son ninguna excusa para la artista, que no tiene intención de retirarse, ni ahora ni nunca. Durante una entrevista con Ken Bruce en ‘Greatest Hits Radio’, ella misma dijo que ni se le había pasado por la cabeza abandonar su profesión: «No me voy a retirar nunca. Con suerte me caeré muerta en el escenario en medio de una canción, a poder ser una que haya escrito yo».

Aun así, Dolly Parton ha decidido cambiar la forma en la que actúa en directo. Según ha confirmado NME, las giras a gran escala ya no son lo suyo y, en su lugar, prefiere centrarse en «algunas actuaciones especiales, en fines de semana o en festivales». En este caso, la edad sí tiene algo que ver, obviamente: «Las giras tienen que durar mucho tiempo para que sean productivas y prósperas. Y a mi edad… eso es mucho tiempo, ¡no tengo años que perder!», decía la artista.

Todo esto viene por el estreno, en principio este año, de su próximo álbum de rock, ‘Rockstar’. Aunque está claro que la música no la va a dejar, en esa misma entrevista, Dolly Parton comentaba que le encantaría probarse en nuevas disciplinas. Televisión, películas, su propia líea de maquillaje, ropa o, atención, su propia marca de pelucas. Con un poco de suerte, queda Dolly para rato.

