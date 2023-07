Will.i.am y Britney anuncian ‘Mind Your Business’

Hace unos días se rumoreó que Britney Spears iba a anunciar una nueva colaboración con Will.i.am tras el éxito de ‘Scream & Shout‘, que es, ni más ni menos que la canción más famosa de él. Sin embargo, lo que ella anunció finalmente fue la portada y la fecha de su autobiografía, ‘The Woman In Me‘.

Ahora sí ha llegado el anuncio de su nuevo single conjunto. Se llama ‘Mind Your Business’, un título tan ilustrativo y sonoro como lo es en castellano: «métete en tus asuntos». El tema ya se puede reservar y se espera que salga en las próximas horas de este martes 18 de julio. En el adelanto que Will.i.am ha colgado en sus Stories de Instagram, se percibe una insistencia en la idea de «It’s Britney, bitch!» que ha marcado la carrera de la artista desde ‘Gimme More’.

- Publicidad -

Este será tan sólo el segundo single de Britney Spears tras lograr deshacerse de su tutela. El primero fue ‘Hold Me Closer‘, una reelaboración de un viejo éxito de Elton John que les ha dado casi 300 millones de streamings en Spotify.

#BritneyIsComing! 🚨 This is not a drill! Britney and https://t.co/AbzX7fRhvT's new song "Mind Your Business" drops TUESDAY (July 18) . pic.twitter.com/Tk945FaszS — BreatheHeavy (@breatheheavycom) July 18, 2023

- Publicidad -