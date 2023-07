A Drake no le gusta que le tiren vapes al escenario

Cuando parecía que la moda de lanzar objetos a tu artista favorito se había pasado, Drake ha sido la nueva víctima de esta práctica. Aun así, nada ha llegado a ser tan surrealista como el lanzamiento de las cenizas de una persona muerta a P!ink o el regalo de un juguete sexual al Lil Nas X. Durante su concierto en Brooklyn, alguien en el escenario le lanzó un vape a Drake, a lo que él respondió con un «deberías hacer una revaluación de tu vida».

El artista, visiblemente molesto, pero con cara de vacile preguntó varias veces quién había tirado el vape. A continuación dijo: «Lo llevas claro si piensas que voy a cogerlo y me voy a poner a vapear contigo en el puto Barclays Center. Ya te vale, lanzarme este puto vape de menta limón, pensando que voy a vapear contigo». Este lanzamiento le debió molestar más que el de hace unos días: una chica le tiraba un sujetador que, al parecer, era bastante grande. «¿Talla 36 G? Encontrad a esta chica inmediatamente», rezaba Drake.

El artista ha estrenado hace unos días un freestyle con Central Cee en ‘On The Radar Radio’. Aunque no es la primera vez que colaboran, el formato sí que es nuevo. Y en esta ocasión permite a ambos artistas a tirar sus barras más ingeniosas en un beat que suena al drill de Central Cee.

The woman who threw the 36G bra at Drake 😂 pic.twitter.com/WOjZ4S6fio

