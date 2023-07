Rosalía y Rauw Alejandro habrían roto su relación tras 3 años

Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación después de 3 años juntos, según ha informado People. La pareja, que estaba prometida desde marzo de este mismo año, parece que ha decidido «separarse». La revista americana ha indicado que las fuentes que han confirmado esta noticia aseguran que «los artistas se tienen mucho amor el uno por el otro, pero que han decidido acabar con su compromiso».

Justamente hace 3 días acababa el ‘Motomami’ tour y Rosalía se despedía ayer de esta gira en un post de Instagram en el que agradecía muchas cosas, pero no mencionaba a Rauw. «Mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida», escribía. Saltaban las alarmas en redes sociales, pero había quienes decían que el cantante de ‘LOKERA’ estaba incluido en el apartado de «familia». Había también, quien decía que estaban jugando al despiste, no mostrándose juntos para anunciar que se habían casado ya, en secreto.

Pues parece que no era ni una cosa ni la otra: los rumores estaban bien encaminados. Siempre nos quedará ‘RR’, el EP que es una recopilación del amor entre Rosalía y Rauw Alejandro y con el que anunciaron ese compromiso. Y al que seguro podremos volver y aferrarnos cuando queramos dejar de creer en el amor.

mi teoría de la conspiración de hoy es q Rosalía y Rauw están haciendo ver q lo han dejado (no se comentan, ni mencionan) para dentro de poco lanzar videoclip de promesa en el que se verá q efectivamente se han casado — janira ♡₊˚🪞・₊✧ (@janiraplanes) July 25, 2023

Rosalía and Rauw Alejandro End Engagement After 3 Years Together (Exclusive) https://t.co/KQyJUkiLsr — People (@people) July 25, 2023