Una ruta alternativa para Low Festival

Low Festival se celebra este fin de semana en Benidorm, con JENESAISPOP como medio oficial, una vez más. Las entradas y abonos están a punto de agotarse (ya no quedan VIP ni VIP Pool). Ya os recomendamos los 10 imprescindibles para el público casual, pero en este artículo destacamos también otros 10 nombres que disfrutar si ya has visto muchas veces a GusGus, Django Django, Viva Suecia, Vetusta Morla, The Vaccines.

Confeti de Odio

El viernes 28 a las 20.00 de la tarde y en coincidencia con Natalia Lacunza, Confeti de Odio defenderá las canciones de su segundo disco, ‘Hijos del divorcio’. Entre las mejores canciones de este, como ‘Estrella’ o ’Sálvese quien quiera’, y los temas de su debut, seguro que se le ha quedado un repertorio muy entretenido, con referencias a gente como The Smiths, Queen o Weezer.



PabloPablo

En coincidencia plena con Viva Suecia, el viernes PabloPablo mostrará también en el Escenario ElfBar (como Confeti de Odio) si es el James Blake español o algo diferente. Sin miedo a adentrarse un poquito en el flamenco, a pasar por las sesiones COLORS ni a firmar featurings con su amigo C. Tangana, el artista continúa su trayectoria. Tras el EP del año pasado, esta primavera ha entregado el sencillo ‘Otra vida’.



Kiddy Smile

Ahora que tanto se habla de escena ball y cultura vogue, uno de los primeros que la resucitó, allá por 2016, fue Kiddy Smile. ‘Let a Bitch Know’ fue un himno de tal revival mucho antes de que habláramos de series como ‘Pose’ o realities como ‘Legendary’, y el disco ‘One Trick Pony’ le consolidó. El año pasado publicaba el EP ‘Paris’ Burning, Vol 1’ con colaboraciones como la de Planningtorock.



Secret Show

El viernes se ha programado un “secret show” de un artista cuya identidad no se ha desvelado. El concierto no es el escenario principal Vibra Mahou, sino en el segundo, Mini, por lo que si no nos hacemos un Feijóo y acudimos con las expectativas rebajadas, quizá lo pasaremos muy bien…

Judeline

El sábado 29, después de Xoel López, en coincidencia con Iván Ferreiro y antes de Lori Meyers, el Escenario ElfBar presentará a otra de las revelaciones de los últimos años. Judeline, fichada por Sonido Muchacho, suma ya 2,5 millones de streamings con ese temazo llamado ‘ZAHARA’ que no puede faltar en las listas de lo mejor del año. Además, acaba de colaborar con Tainy y fichar por Interscope.



Yuksek

Mientras Second arrasarán en el Escenario Vibra Mahou con su gira de despedida, el Escenario Ellesse nos traerá a una de las delicatessen electropop francés. Yuksek, ya recomendable en los tiempos de ‘Away from the Sea’ (2009), se mantiene vigente este año con ‘Dance’O’Drome’. Un disco que viaja desde Brasil (‘Santas Almas Benditas’ con Luedji Luna) hasta Italia, con escala en la música disco neoyorquina, el techno de Chicago o el sonido balearic.



La Élite

Inmediatamente después, el sábado a las 3.30, La Élite. Cuando le pones a tu disco un título como ‘Nuevo punk‘, prometes un nuevo estándar. Y La Élite se han acercado muchísimo con su debut. El dúo de Nil Roig y David Burgués lleva un tiempo dándose a conocer con hitazos como ‘Bailando’, ‘Nuit folles’ o ‘Contento de ser feo’, ha sonado hasta en ‘Cardo’, y son muchos los hits contenidos en su primer disco, aparte de los mencionados. Su oposición a tocar en un festival cuyo organizador posaba alegremente con VOX les ha convertido en héroes nacionales.



La Paloma

El domingo 30 de julio a las 21.30, en coincidencia con Deluxe, La Paloma. El grupo ha dado la sorpresa este año colocando su debut ‘Todavía no’ en el puesto 25 de la lista de álbumes española. Había ganas de escuchar su disco después del apetito que abrió el single ‘Bravo Murillo‘, todo un himno dedicado a la calle madrileña con la que comparte nombre, y después de escuchar otros temas tan certeros como ‘Palos’. La Paloma es uno de esos grupos que consigue que su sonido garajero suene fresco.



Lynks

Si el domingo estás dispuesto a perderte un pedacito de Vetusta Morla (23.45) y un pedacito de Cariño (1.00), Lynks ofrecerá una performance queer en el Escenario ElfBar que ya conquistó a los asistentes de Bilbao BBK Live o Primavera Weekender. Curiosamente, por tanto, no será su primera vez en Benidorm, pero sí seguro que otra inolvidable si mantiene actitud, vestuario, canciones con mensaje y, sobre todo, esa energía.



Los Ganglios

El humor y su retrato de la cotidianidad, solo que surrealista, caracterizó a los extremeños afincados en Barcelona Los Ganglios. El grupo decidió disolverse en 2019, pero en 2022 anunció una gira de tan sólo 5 conciertos, que pasará por el Low. Será el momento de mostrar la vigencia de temas como ‘S.A.N.Z.’, ‘El Subiduki’, ‘Lol’ o ‘Al final’. Les toca el domingo a las 23.00 horas, al mismo tiempo que Los Ganglios y el DJ set de Putochinomaricón.