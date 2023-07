Netflix estrenará un documental sobre el papel de las mujeres en el Hip-Hop

‘LADIES FIRST: A Story of Women in Hip-Hop’ es el documental que Netflix estrenará el 9 de agosto sobre el papel de las mujeres en este género. Aunque parece que hay muchas artistas que faltan, Netflix ha contado con Queen Latifah, Latto, Saweetie y Coi Leray, entre otras muchas.

Según ha informado Highxtar, serán 4 episodios a través de los cuales «se contextualiza la historia de la música que cambió el mundo en el amplio panorama social, racial y político de la época y, lo que es más importante, a través de un prisma femenino».

Las participantes no solo son las propias raperas. Habrá compositoras, expertas de discográficas, estilistas y periodistas. Y en el tráiler oficial todas ellas hablan de la unión como punto fuerte: «Las mujeres negras están partiéndolo en el hip-hop ahora mismo. Dominan las listas, son la influencia de toda una cultura. Aunque no ha sido fácil, hemos tenido que pasar por muchas cosas. Lo bonito es que las mujeres negras están controlando sus propias narrativas de una forma que ni podemos comprender».

Llama la atención no ver nombres como los de Nicki Minaj o Missy Elliott, y Shawn Allen ha despejado las dudas: ninguna de las dos cedió su música ni sus vídeos para el documental. Eso sí, asegura que sí habían planeado incluirlas.

Shawn Allen claims Nicki Minaj and Missy Elliott didn’t allow their music and videos to be licensed for use in Netflix’s female rap docuseries, ‘Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop.’ pic.twitter.com/eOegyUmVlQ

— Pop Crave (@PopCrave) July 25, 2023