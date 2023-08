Stephen Sanchez estrena ‘Be More’ y detalla su disco

‘Until I Found You‘, el hit multimillonario de Stephen Sanchez, ha devuelto el sonido del pop de los años 50 a la actualidad musical. Tanto su versión original como el remix con Em Beihold acumulan, indistintamente, en torno a 700 millones de streamings, sumando más de mil millones en total. Es uno de los mayores éxitos de los últimos años, básicamente.

Stephen Sanchez ha seguido publicando canciones después de ‘Until I Found You’, como la maravillosa ‘Evangeline‘, u ‘Only Girl’. Con la última, ‘Be More’, otra balada doo-wop romanticona marca de la casa, Sanchez ha decidido anunciar, por fin, su primer disco.

‘Angel Face’ será el álbum de Stephen Sanchez y verá la luz el 22 de septiembre. La portada sigue fiel a la estética vintage de Sanchez, y el tracklist incluye todos los singles mencionados, además de una colaboración con Laufey (The Voice Ireland). Así queda el tracklist dividido en las dos caras del vinilo: ‘Until I Found You’ cierra la cara A.

Side A

Something About Her

Evangeline

I Need You Most Of All

Only Girl

Be More

Until I Found You

Side B

Shake

High

Doesn’t Do Me Any Good

No One Knows (with Laufey)

Caught In A Blue

Death Of The Troubadour

Send My Heart With A Kiss