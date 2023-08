Sin saber muy bien con qué intención, alguien mató durante media hora a José Luis Perales ayer en Twitter. El rumor llegaba a la prensa española, que publicaban esta «muerte» tan rápido que hasta el mismo artista se sorprendió de su fallecimiento. Claro, tuvo que salir a desmentirlo: José Luis Perales no estaba muerto, estaba en Londres.

La revista Semana publicaba que el artista fallecía ayer a los 78 años, y él respondía con un vídeo en Twitter, vivito y coleando. «Hola amigos, os hablo desde Londres. Un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos. Pero de repente nos encontramos con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto», decía Perales.

Por suerte, aseguraba que está «más vivo y más feliz que nunca». Y que es, para tranquilidad de todo el mundo, ya volvía a España. También aprovechaba para mandar un abrazo a todos los que se han preocupado de esta muerte (irreal) y ha agradecido a los que «han intentado saber si era verdad». Terminaba el vídeo sonriente: «Nada, que estamos muy bien». Esperemos que nadie dude de esta información y el cantautor pueda tener una jubilación sin más sustos de este tipo.

CL: ¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres! pic.twitter.com/dKTJUFccok — José Luis Perales (@PeralesOficial) August 7, 2023

