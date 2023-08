‘Barbie’ contra ‘Barbie’: Billie Eilish deja a Dua Lipa sin top 1 en UK

La batalla por el número 1 de la semana en Reino Unido ha sido dura, con la curiosidad de que dos temas de la banda sonora de ‘Barbie’ estaban compitiendo entre sí. Al fin, se ha saldado a favor de Billie Eilish y ‘What Was I Made For?’, a todas luces una de las mejores canciones de 2023. Aunque hay que hacer matices.

El tema que ha quedado en el puesto 2 es ‘Dance the Night’ de Dua Lipa, un corte que salió mucho antes, por tanto está más gastado, y tiene muchas más dificultades para moverse hacia arriba en las listas. Pero dado el éxito sin precedentes que está suponiendo ‘Barbie‘ lo está consiguiendo. Como curiosidad, los equipos de ambas artistas han trabajado para conseguir ese número 1. Al final, los cassettes rosas de Billie Eilish han sido decisivos.

- Publicidad -

‘What Was I Made For?’ logra ascender al número 1 de singles en Reino Unido al haber vendido lo equivalente a 45.488 copias. La mayoría, casi 37.000, han sido puntos de streaming, pero sumando 1.100 descargas y sobre todo la venta de 7.787 cassettes rosas, se ha sobrepasado a Dua. Para conseguir el ansiado top 1, las cintas de Billie Eilish se vendían a 0,99 libras incluyendo gastos de envío, es decir, incurriendo en pérdidas.

Por su parte, ‘Dance the Night’ ha quedado en el puesto 2 con 40.831 copias. Dua Lipa también cuenta con la venta 2.250 CD singles, que en este caso, no han sido suficientes para subir a la cima:

01 45,488 Billie Eilish – What Was I Made For? [7,787 cassettes, 1,099 downloads, 36,602 streaming]

02 40,831 Dua Lipa – Dance the Night [2,250 CDs]

- Publicidad -

Es, tan sólo, el 2º número en singles de Billie Eilish en Reino Unido. El primero también fue una banda sonora, ‘No Time to Die’, de la última de James Bond. Otros temas de la banda sonora de ‘Barbie’ en las listas británicas son ‘Barbie World’ de Nicki Minaj & Ice Spice con Aqua en el número 7; ‘Speed Drive’ de Charli XCX, ya a la baja en el top 14 tras haber pasado por el top 10; o ‘I’m Just Ken’ de Ryan Gosling en el top 20 (!!!!).