No contentos con haber publicado nuevo disco, ‘Voyage‘, 40 años después del último, cuando nadie lo esperaba, y cuando aún queda poco menos de un año para que la gira virtual ‘ABBA: Voyage’ llegue a su fin, ABBA siguen ofreciendo sorpresas. Ahora parece que será una de sus integrantes, la vocalista Agnetha Fältskog, quien se anime a retomar su carrera en solitario.

El anuncio del que parece un nuevo single o algún tipo de novedad musical de Agnetha, titulado ‘Where Do We Go From Here’, está disponible desde hace una hora en la cuenta de Instagram de la cantante sueca. Su página web también ha sido actualizada con dicha información. No hay avance de audio, ni fecha, ni más detalles disponibles, pero el regreso de Agnetha a la música parece obvio.

Agnetha, que publicó un disco sola en 1968 antes de unirse a ABBA, ha lanzado en total 13 álbumes de estudio durante su carrera en solitario. El último, ‘A’, llegó hace 10 años, en 2013. Tan espaciados han sido sus lanzamientos que el disco previo a aquel, ‘My Coloring Book’, se editó en 2004, y el anterior, ‘I Stand Alone’, en 1987.

