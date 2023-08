OMD derriban el «arte fascista» en ‘Bauhaus Staircase’

Hace casi un año que OMD se confirmaron para el cartel de Visor Fest, que se celebra el mes que viene en nuestro país. Ya entonces anunciaban un nuevo disco llamado ‘Bauhaus Staircase’ del que aún no sabíamos nada. Al fin ese álbum se concreta de cara a las novedades de este viernes. Saldrá el 27 de octubre y se presenta con el single homónimo. Tanto sonido como la portada del disco e incluso la foto de Andy y Paul remiten aún a Kraftwerk, una de sus influencias reconocidas de siempre.

Su sello lo anuncia como «el disco más político de OMD», y también es hijo de su deseo de «ser Stockhausen y ABBA a la vez», de intentar cosas nuevas durante la pandemia. «Cuando los tiempos son duros, los gobiernos intentan coartar la creatividad, justo cuando más necesitamos el arte», indica el dúo en nota de prensa sobre su primera obra en 6 años, los que han pasado desde ‘The Punishment of Luxury‘. Concretamente Andy McCluskey ha declarado: «Estoy muy conforme si este es el disco final de OMD».

En cuanto al arte, les ha influido el visual de mediados del siglo XX. «Es una metáfora de la fuerza y la pasión de un artista en contra de la crítica y la adversidad. El título se inspira en una pintura de Oskar Schlemmer. Nos mostró la Bauhaus y creó el vestuario futurista del Ballet Triadic al que apela la canción». Justo un párrafo después de que la letra proclame: «voy a reducir el arte fascista». Otros homenajeados del texto son «Pere Ubu and the Modern Dance».

Además de escuchar el tema que abre y titula el álbum ‘Bauhaus Staircase’, la nota de prensa describe muchas de las canciones de este nuevo proyecto. Habla de ‘Veruschka’ como una «balada noir»; ‘Evolution of Species’ sería «siniestra»; ‘Kleptocrazy’, «la mayor canción protesta jamás hecha por OMD»; y ‘Healing’, la «calma reflexiva» con que terminar.

1. Bauhaus Staircase

2. Anthropocene

3. Look At You Now

4. G.E.M.

5. Where We Started

6. Veruschka

7. Slow Train

8. Don’t Go

9. Kleptocracy

10. Aphrodite’s Favourite Child

11. Evolution Of Species

12. Healing