Las Mejores Canciones de Agosto 2023

Renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del mes, con las canciones que hemos ido recomendando a lo largo del mes de agosto. Es el momento de recordar los que han sido los «discos de la semana» y que encontraréis en nuestro resumen con lo mejor de 2023. Hablo de noname, Slowdive, Victoria Monét, JUNGLE o Genesis Owusu. No pueden prometer más los avances de álbumes que aún no han salido, como Sofia Kourtesis, Jamila Woods, Oneohtrix Point Never, Kylie Minogue o Doja Cat.

Continuamos viendo en NewJeans una revelación del k-pop, y también debuta con un EP la influencer Addison Rae. Sextile, Zaho de Sagazan o Mushkaa están entre los artistas que no debemos perder de vista.

Sofia Kourtesis / Si te portas bonito

Jamila Woods / Boomerang

Slowdive / alife

Noname / black mirror

Doja Cat / Paint the Town Red

Victoria Monét / On My Mama

Jungle / Back on 74

Oneohtrix Point Never / A Barely Lit Path

Kylie Minogue / Tension

NewJeans / Super Shy

Carly Rae Jepsen / Psychedelic Switch

The Killers / Your Side of Town

Birdy / Paradise Calling

Hot Chip, yunè pinku / Fire of Mercy

Addison Rae, Charli XCX / 2 die 4

Selena Gomez / Single Soon

Olivia Rodrigo / bad idea right?

Genesis Owusu / Stay Blessed

Peggy Gou / (It Foes Like) Nanana

Travis Scott, Teezo Touchdown / MODERN JAM

Sextile / Crassy Mel

Zaho de Sagazan / Tristesse

Mae Stephens, Meghan Trainor / Mr Right

Del Water Gap / All We Ever Do Is Talk

Aleesha / Chulita

The Japanese House / Sad to Breathe

Jess Williamson / Hunter

Tinashe / Needs

SZA / Snooze

Charli XCX / Speed Drive

Young Miko / wiggy

Kali Uchis, El Alfa, JT / Muñekita

Sigrid / The Hype

Mushkaa, Julieta, roots / No m’estima +

Doja Cat / Demons

Sofia Kourtesis / Vajkoczy