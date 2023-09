Doja Cat logra su primer top 1 en UK; Kylie suma otro top 20

Esta semana, sí. Doja Cat logra subir al puesto 1 de la lista británica de singles, con su nuevo single ‘Paint the Town Red‘. Tras ser bloqueada la semana pasada por un montón de CD singles y cassettes de Olivia Rodrigo, en concreto de ‘vampire’, en esta ocasión la victoria ha sido para Doja Cat. Ha sumado lo equivalente a 58.000 copias en estos 7 días dentro de las islas, casi todos ellos (56.610) viniendo del streaming.

Se trata de una victoria histórica en varios sentidos. Este es el primer número 1 para Doja Cat en UK, pues ‘Say So’ quedó en el puesto 2, y además es la primera vez que una canción de una rapera solista llega al puesto 1 en este país. El tema está inspirado en ‘Walk On By’ de Burt Bacharach y Hal David, que en su momento (1964) quedó en el top 9 de mano de Dionne Warwick.

Por otro lado, Kylie Minogue logra colarse en el top 20, en concreto en el puesto 19, gracias a la venta de 4.700 CD singles de ‘Tension’, y a 2.300 descargas. En total el tema ha acumulado 16.140 ventas estos días en UK. Un nuevo éxito de campaña para BMG que supone otro éxito en las listas británicas para Minogue. Y van unos 60 desde su debut en 1988. Este es su historial de hits en Reino Unido:

1988 01 I Should Be So Lucky

1988 02 Got To Be Certain

1988 02 The Loco-Motion

1988 02 Je Ne Sais Pas Pourquoi

1988 01 Especially For You (Kylie Minogue & Jason Donovan)

1989 01 Hand On Your Heart

1989 02 Wouldn’t Change A Thing

1989 04 Never Too Late

1990 01 Tears On My Pillow

1990 02 Better The Devil You Know

1990 04 Step Back In Time

1991 06 What Do I Have To Do?

1991 06 Shocked

1991 16 Word Is Out

1991 04 If You Were With Me Now (Kylie Minogue & Keith Washington)

1991 49 Keep On Pumpin’ It (Visionmasters feat. Tony King & Kylie Minoque)

1992 02 Give Me Just A Little More Time

1992 11 Finer Feelings

1992 14 What Kind Of Fool (Heard All That Before)

1992 20 Celebration

1994 02 Confide In Me

1994 11 Put Yourself In My Place

1995 16 Where Is The Feeling?

1995 11 Where The Wild Roses Grow (Nick Cave & Kylie Minogue)

1997 22 Some Kind Of Bliss

1997 14 Did It Again

1998 14 Breathe

1998 63 GBI (Towa Tei feat. Kylie Minogue)

2000 01 Spinning Around

2000 02 On A Night Like This

2000 02 Kids (Robbie Williams & Kylie Minogue)

2000 10 Please Stay

2001 01 Can’t Get You Out Of My Head

2002 03 In Your Eyes

2002 02 Love At First Sight

2002 08 Come Into My World

2003 01 Slow

2004 05 Red Blooded Woman

2004 06 Chocolate

2004 02 I Believe In You

2005 06 Giving You Up

2007 04 2 Hearts

2007 31 Santa Baby

2007 05 Wow

2008 10 In My Arms

2008 36 The One

2010 03 All The Lovers

2010 12 Get Outta My Way

2010 32 Better Than Today

2011 08 Higher (Taio Cruz feat. Travie McCoy & Kylie Minogue)

2011 93 Put Your Hands Up (If You Feel Love)

2012 31 Timebomb -NAS-

2013 96 Flower

2014 12 Into The Blue

2014 59 I Was Gonna Cancel

2014 60 Crystallize

2018 38 Dancing

2018 52 Stop Me From Falling

2020 56 Say Something

2020 53 Magic

2021 95 Real Groove (Kylie Minogue & Dua Lipa)

2023 08 Padam Padam

2023 19 Tension





