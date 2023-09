Grimes y Elon Musk tienen un tercer hijo

En la nueva biografía sobre Elon Musk realizada por Walter Isaacson se revela que Grimes y Elon Musk han tenido un tercer hijo. El primero fue X Æ A-Xii, nacido en mayo de 2020. En 2022, Grimes reveló que habían tenido una niña llamada Exa Dark Sideræl Musk, a través de gestación subrogada en diciembre de 2021. Del nuevo sabemos que se llama Techno Mechanicus, y que le llaman Tau.

En total, Elon Musk tiene 10 hijos con 3 mujeres diferentes. De Grimes fue pareja entre 2018 y 2021. Al mismo tiempo, tuvo gemelos con Shivon Zilis, pues Elon Musk le ofreció donarle semen para «que los niños fueran genéticamente suyos». Pero no se lo dijo a Grimes.

Recientemente, como informa Stereogum, Grimes ha posteado un mensaje en redes sociales al autor de este libro en torno a Elon Musk. En dicho mensaje aseguraba que no le dejan ver a los niños. «Dile a Shivon que me desbloquee y dile a Elon que me deje ver a mis hijos o que por favor responda a mi abogado/a. Nunca me han dejado ver una foto de estos niños hasta el momento, a pesar de que esta situación está destrozando por completo a mi familia». Después, este mensaje desapareció.

