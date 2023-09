Eva Amaral ha dado una entrevista en La Ser en la que ha comentado la repercusión mediática de su desnudo parcial durante el concierto de Amaral en Sonorama Ribera. Eva se descubrió el pecho para reivindicar la libertad de las mujeres y le dedicó el acto a Rocío Saiz y Zahara, entre otras artistas.

Eva recuerda que la decisión de quitarse la camiseta en directo fue «visceral», tomada tres días antes, y que la noticia de la detención del concierto de Rocío Saiz fue el «detonante»: «Cuando el policía detuvo su concierto y le empezó a hacer todo tipo de comentarios, ella reaccionó diciendo «a ver quién más pone el cuerpo por esto» y me dio muchísima pena porque me dio la sensación de que ella se sentía sola y que el mundo de la música no estaba reaccionando».

A Amaral la polémica de Saiz le recordó a la época en que «con 17 años, en la piscina me quedaba en tetas y alguien venía a insultarme y a pedirme que me tapase, y yo me mantenía en pie de guerra». Y reflexiona: «En este mismo festival hubo un montón de chicos que salieron con el torso desnudo y no pasó nada. Entiendo que puede remover cosas incómodas a algunas personas que siguen viendo el pecho como tabú. No digo que lo desexualicemos, pero tampoco que lo tapemos. A mí también me parece erótico el pecho de un hombre, y no me parece que mostrarlo sea un acto de provocación. ¿Por qué tiene que serlo que lo haga yo?»

La censura cultural que ha vivido España últimamente, y la polémica de su pecho desnudo, son síntomas de la misma cosa, medita Eva Amaral, el intento de eliminación de derechos ya conquistados. «Conforme han ido pasando los años veo que la gente tiene más miedo a mostrarse, a que le tomen una foto, hay censura, Virginia Woolf de repente se censura. No podemos ir hacia atrás. Yo sé que no gané ningún derecho aquella noche, pero no puede ser que al día siguiente lo esté perdiendo».

La cantante zaragozana asegura que «quitarme la camiseta en el escenario fue la liberación más grande que he sentido jamás» y señala que, aunque ha recibido una «montaña de odio» en forma de amenazas e insultos, no se arrepiente en absoluto de su acción: «Toda la montaña de odio que he recibido me da la razón». Amaral recuerda que fue «precioso» el momento en que el público respondió como ella quitándose la camiseta, «chicos y chicas».