Rocío Saiz, multada por quedarse en tetas en el Orgullo de Murcia

Rocío Saiz actuó ayer en el Pride de Murcia. Durante el show se quitó la camiseta en una determinada canción, como ella misma dice que lleva haciendo «10 años». Pero en esta ocasión la policía de Murcia detuvo el concierto por el «desnudo». En un comunicado a través de redes sociales, ella ha contado como le dijeron que «o se ponía la camiseta o se iba esposada».

Aunque terminó el concierto por respeto al público, la policía estaba esperándola para denunciarla por los siguientes delitos: enaltecimiento del orden, exhibicionismo y desacato a la autoridad. Y no solo eso. El inspector de policía le dijo que quitarse la camiseta es delito cuando lo hace una mujer, pero no cuando lo hace un hombre, por lo que tenía que «hacer su trabajo» y ponerle la denuncia. El incidente terminó con ese mismo oficial diciéndole a Rocío Saiz: «esto es lo que habéis votado» (haciendo referencia al gobierno de ultraderecha de la comunidad).

- Publicidad -

Y es que esto ha afectado profundamente a la cantante: «NO PUEDO MÁS. NO QUIERO MÁS. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuantas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos». También ha remarcado en ese comunicado «Es lo que habéis votado. No os preocupéis, cada vez más cerca de dejar la música. De dejar de exponer el cuerpo y de dejarlo todo. Porque no me lo merezco».

Anoche la policía paró el concierto de la cantante Rocío Saiz por enseñar el pecho en la fiesta del Orgullo LGTBI en Murcia donde gobierna la ultraderecha.pic.twitter.com/xSWaXJFxPG — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) June 25, 2023