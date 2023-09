Por qué ‘Columbia’ es el mayor éxito de Quevedo (en solitario)

El verano de 2023 en España se lo ha vuelto a quedar Quevedo. ‘Columbia’ sigue en el número 2 de las canciones más escuchadas en Spotify España (solo superada por ‘Reina’ de Mora), ha sido número 1 durante semanas en ese chart desde su lanzamiento el pasado mes de julio, de hecho es el número 1 oficial en la lista de singles española… pero, además, su repercusión es internacional: ahora mismo es la 11ª canción más escuchada en todo el mundo. Y este no ha sido su máximo.

Desde su lanzamiento el día 7 de julio, ‘Columbia’ ha alcanzado el número 7 de Spotify Global, pero sobre todo tiene mérito su resistencia en torno al top 20 de la tabla durante el último par de meses. Desde julio ha bajado como máximo al número 16. Está instalado en esa zona y ha puesto el cartel de «de aquí no me muevo». Y repito: hablamos de la tabla global, no de la española.

Quevedo, que alcanzara fama global el verano pasado con su sonada colaboración con Bizarrap, no ha igualado exactamente el éxito de esa «sesión 54» -en números internacionales- con los singles extraídos de ‘Donde quiero estar‘, su álbum debut. En el cómputo global diario de Spotify, apenas ‘Punto G’ ha llegado al 32 y ‘Vista al mar’ al 45. Estos son los mejores datos obtenidos por el disco a escala global. Por supuesto, en España es un asunto diferente: ambos temas han llegado a la segunda posición. Evidentemente, Quevedo acumula varios singles número 1 en España, pero todos han sido colaboraciones… hasta ‘Columbia’. La sesión con Bizarrap, el remix de ‘Polaris’, ‘Playa del inglés’ con Myke Towers, ‘El Tonto‘ con Lola Indigo, ‘APA’ con Mora y el remix de ‘Cayó la noche’ le habían dado muchas alegrías, pero ‘Columbia’ le ha llevado directamente a otro nivel. Un tema cantado completamente en solitario, sin «featurings», no le ha dado solo un número 1 en España, sino también un éxito global que está demostrando ser más que un golpe de suerte, que sin despeinarse se está codeando con los hits actuales de Taylor Swift, Karol G u Olivia Rodrigo.

En el aspecto musical, ‘Columbia’ es la típica canción de Quevedo, una producción de reggaetón-pop que sabe enganchar con una melodía sencilla y efectiva. La voz de Quevedo aún es el elemento más polémico de una canción que se conforma con ser genérica. Quizá su mayor logro ha sido anticiparse a la vuelta escolar, pues el tema habla de una chica que vuelve al instituto después de un periodo de vacaciones, y solo piensa en salir de fiesta y desmelenarse. El público «target» está muy claro y ha reaccionado positivamente a la canción, imaginándose dentro de esta historia en la que conoce a Quevedo «entrando en la disco», ambos se devuelven la mirada e inician un romance de verano.

Con un sonido, digamos, vespertino, crepuscular, a cargo de los productores BlueFire, GARABATTO y KIDDO, ‘Columbia’ desprende un evidente aroma a final de verano. Y, además, celebra un amor bonito aunque sea efímero, dando la espalda al amor tóxico: «ella se va, pero espero que nada sea en vano, nunca había tenido algo tan sano» es una rima curiosa cuanto menos. Seguro que muchos y muchas han vuelto al instituto habiendo alcanzado una sensación de madurez similar, y de bienestar.