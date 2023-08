5 curiosidades sobre «Las Canciones del Verano» según Spotify

Cuando el curso escolar está a punto de comenzar en algunos territorios, Spotify da carpetazo al verano y anuncia el listado de lo más escuchado durante estos meses. Las fechas en que han decidido basarse son las comprehendidas entre el 29 de mayo y el 21 de agosto.

Para sorpresa de nadie, el top 20 en España está lleno de canciones latinas, principalmente de reggaeton pero no solo (la nueva de Bad Bunny no tiene casi nada de reggaeton). Y para sorpresa de nadie también, casi que lo mismo sucede en el resto del mundo, aunque con matices. En este artículo repasamos 5 curiosidades sobre el top 20 que nos dejan los datos de España y los del resto del mundo.

1.-Quevedo hace la canción del verano por 2ª vez consecutiva

Si el año pasado su Sesión con Bizarrap, también conocida como «Quédate», lograba ser la Canción del Verano en España venciendo en las listas a ‘Despechá’ de Rosalía, este año Quevedo vuelve a ganar. ‘Columbia’ es el número 1 del país desde su salida, como ya sabéis, y lo mismo se refleja en la plataforma líder. Además, el tema salió el 7 de julio, por lo que no necesitó sumar puntos en junio, ni parte de mayo ni julio, para hacerse con este título.



2.-El folclore mexicano no llega TANTO a España

La canción más escuchada en el mundo también está en castellano, pero no es TAN popular en España. Como ya hemos comentado en alguna ocasión, artistas apegados al folclore mexicano como Peso Pluma o la agrupación Eslabón Armado están teniendo más repercusión en Estados Unidos que en España, por razones geográficas y vinculaciones culturales. Eslabón Armado es directamente una agrupación estadounidense. Por supuesto, ‘Ella Baila Sola’ también ha tenido su aceptación en España, y de hecho es doble platino, ahora mismo en torno al puesto 60 semanal, pero eso no es suficiente para ser una de las 20 Canciones del Verano en nuestro país. Pese a estar en español, España no es su principal mercado.



3.-España no escucha ni una canción en inglés

… Y mira que nos gusta en España una canción en español. Mientras algunos hablan de proteger el castellano en ciertas aulas, lo cierto es que aquello de la Oficina del Español de la Capital del Reino cerró por algo. Ni una sola canción en inglés aparece en el top 20 en español. No, ‘WHERE SHE GOES’ de Bad Bunny no está en inglés. Y ‘Playa del Inglés’, tampoco. Esto significa que en nuestro país hemos ignorado bastante -en mayor y menor medida- algunos de los principales virales de los últimos meses a nivel global: ‘Sprinter’ de Dave y Central Cee, todo un hitazo en Reino Unido; ‘vampire’ de Olivia Rodrigo; el tema para ‘Barbie’ de Dua Lipa o el viejo tema de Taylor Swift ‘Cruel Summer’ son algunas de las cosas que han triunfado fuera, pero aquí no tanto. También pasamos de ‘Seven (feat. Latto)’, del surcoreano Jung Kook de BTS con la rapera Latto.



4.-España y el mundo escuchan sobre todo a hombres

Por supuesto, la mayoría de canciones más escuchadas están realizadas por hombres. En España solo encontramos mujeres en el 25% de los temas del top 20 de Canciones del Verano. Y en algunos casos tenemos que agarrarnos a un featuring. Vicco es la única solista que consigue aparecer ahí con ‘Nochentera’, aunque también hay que sumar los dúos compartidos con artistas masculinos de Chanel, Lola Indigo y Rosalía. Y ojo porque son cada vez más las voces que cuestionan la marginación de la mujer en las playlists más todopoderosas de Spotify.

En el cómputo global, el porcentaje de mujeres en el top 20 oscila entre el 30%-45%, dependiendo de si cuentas a la rapera Latto en un hit de Jung Kook, o no; de si cuentas a Selena Gomez en un tema que ya existía de Rema, o no; y así. Pero lo seguro de nuevo es que la mayoría es masculina.



5.-El mundo sigue loco por ‘AM’ de Arctic Monkeys

Las listas siguen dominadas por canciones muy antiguas. Cuesta que nos dé por algo, pero cuando nos da, nos da muy fuerte. Para ejemplo, la presencia de ‘La Bachata’ de Manuel Turizo en el top 20 de este verano en España. O la resistencia de ‘As It Was’ de Harry Styles en la lista internacional. Pero destacamos por lo que tiene de anómalo el ‘I Wanna Be Yours’ de Arctic Monkeys. Es la 19ª canción más escuchada del mundo este verano, 10 años después de su edición. Y olvídate del viral de TikTok porque es lo de menos: ‘AM’ lleva en el top 50 de los discos más escuchados en todo el mundo desde mucho antes de eso. Poco se habla del influjo, de la obsesión, que sigue despertando este disco una década después.



Canciones del verano 2023 más escuchadas en España

1.-«Columbia”, de Quevedo

2.-“LALA”, de Myke Towers

3.-“POLARIS – Remix”, de Saiko, Quevedo, Feid y Mora

4.-“WHERE SHE GOES”, de Bad Bunny

5.-“Los del Espacio”, de LIT killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK

6.-“VAGABUNDO”, de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle

7.-“Arena y Sal”, de Omar Montes, Saiko y Tunvao

8.-“El Cielo”, de Sky Rompiendo, Feid y Myke Towers

9.-“El Merengue”, de Marshmello y Manuel Turizo

10.-“BABY HELLO”, de Rauw Alejandro y Bizarrap

11.-“Clavaito”, de Chanel y Abraham Mateo

12.-“Supernova”, de Saiko

13.-“EL TONTO”, Lola Indigo y Quevedo

14.-“Nochentera”, de Vicco

15.-“BESO”, de ROSALÍA y Rauw Alejandro

16.-“Classy 101”, de Young Miko y Feid

17.-“Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56”, de Bizarrap y Rauw Alejandro

18.-“PLAYA DEL INGLÉS”, de Quevedo y Myke Towers

19.-“No_se_ve.mp3”, de Emilia, LUDMILLA, ZECCA

20.-“La Bachata”, de Manuel Turizo

Canciones del verano 2023 más escuchadas en el mundo:

1.-“Ella Baila Sola”, de Eslabón Armado y Peso Pluma

2.-“WHERE SHE GOES”, de Bad Bunny

3.-“Seven (feat. Latto)”, de Jung Kook y Latto

4.-“Cruel Summer”, de Taylor Swift

5.-“La Bebe – Remix”, de Yng Lvcas y Peso Pluma

6.-“un x100to”, de Grupo Frontera y Bad Bunny

7.-“Flowers”, de Miley Cyrus

8.-“Daylight”, de David Kushner

9.-“Sprinter”, de Dave y Central Cee

10.-“As It Was”, de Harry Styles

11.-“Cupid – Twin Ver.”, de FIFTY FIFTY

12.-“LALA”, de Myke Towers

13.-“Kill Bill”, de SZA

14.-“Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55”, de Bizarrap y Peso Pluma

15.-“vampire”, de Olivia Rodrigo

16.-“Dance The Night (From Barbie The Album)”, de Dua Lipa

17.-“Classy 101”, de Feid y Young Miko

18.-“TQM”, de Fuerza Regida

19.-“I Wanna Be Yours”, de Arctic Monkeys

20.-“Calm Down (con Selena Gomez)”, de Rema y Selena Gomez