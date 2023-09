Selena Gomez: «Nunca volveré a ser un meme»

Anoche se celebraron los Video Music Awards en Nueva Jersey y, como viene siendo costumbre en la ceremonia anual de MTV, su nueva edición ha dejado momentos bastante virales, como la actuación de 10 minutos de Shakira. Otra de las protagonistas ha sido Selena Gomez, cuya vuelta a las entregas de premios tampoco ha pasado desapercibida en redes sociales.

Una de sus reacciones más comentadas sucedió durante el anuncio de los nominados a Mejor Vídeo R&B, en el que las cámaras captaron cómo Selena Gomez arrugaba la nariz en el momento que se leía el nombre de Chris Brown. El rapero ha sido acusado en el pasado de agredir a otras mujeres además de Rihanna, mientras que Chloe Bailey, con quien compartía nominación gracias a ‘How Does It Feel’, también había enfrentado críticas por colaborar con Brown.

Selena Gomez reacting to Chris Brown being nominated at the #VMAs. pic.twitter.com/ngx4Ep8aD5

— Pop Base (@PopBase) September 13, 2023