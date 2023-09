RFTW: Doja Cat, Ralphie Choo, Mitski, Corinne Bailey Rae…

La vuelta al cole musical continúa. Hoy 15 de septiembre salen nuevos discos de Mitski, Ralphie Choo, Corinne Bailey Rae, Thirty Seconds to Mars, Nation of Language, Vagabon, Explosions in the Sky, Demi Lovato (de versiones propias), Madison Beer, Julieta, Alan Palomo, Diddy, Jamila Woods, Nas, Anabel Lee, Vic Mensa, Xavibo, Pretenders…

Hay nuevo single de Doja Cat, vuelve Sufjan Stevens con otra de sus maravillas, también vuelve Sia con el primer single de su próximo disco, y presentan novedades Nathy Peluso y Tiago PZK, Niña Polaca, L7, El Columpio Asesino y Amaral, Hannah Diamond, Big Thief, TSHA con Ellie Goulding, MARLENA, Pure Bathing Culture, Chica Sobresalto, Recycled J con Villano Antillano…

- Publicidad -

Entre las curiosidades, hay nuevo single de Bebe con Carlos Jean, J Balvin regresa de su hibernación sampleando ‘Yeah’ de Usher, Parquesvr dan un repaso al Caso Rubiales, llega la versión de ‘Snooze’ de SZA con Justin Bieber y Kinder Malo hace su propio ‘Imagine’ a lo John Lennon.

Además hay nueva música de yeule, Sr. Chen, The Beachers, Maren Morris, Yung Beef, Travis Birds, Ozuna, Sofia Lafuente, Wilco, Bely Basarte, Becky G, Lionware, Coque Malla, Offset, TOMORROW X TOGETHER, Alex Granero, Aesop Rock, Yarea, All Time Low con Avril Lavigne, Soto Asa, Denzel Curry o Marta Sango.



- Publicidad -