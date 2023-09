Sia vuelve a hacer la misma canción, 7 años después

Sia vuelve. ‘Gimme Love’, su nuevo single, anunciado hace unos días, ya está disponible. ‘Gimme Love’ es la típica balada bombástica que asociamos a Sia desde los tiempos de ‘Chandelier’. Casi no parece que han pasado siete años desde que la australiana lanzara su último álbum de estudio propiamente dicho, ‘This is Acting’ (2016). ‘Gimme Love’ es perfectamente intercambiable con muchos de los temas contenidos en ese disco o en ‘1000 Forms of Fear‘ (2014).

‘Gimme Love’ es una súplica de Sia por amor, en la que ruega a la persona amada que «baile» con ella y que «luche» por ella porque «eso es lo que necesito». En el estribillo, Sia repite el título de la canción y canta que «no pido mucho».

- Publicidad -

Por supuesto, ‘Gimme Love’ no es el primer single de Sia en casi una década. En 2021 llegó la banda sonora de ‘Music’, la película de Sia que narraba la vida de una niña autista. Por ser un proyecto paralelo o ajeno a su discografía principal, podía excusarse la falta de inspiración más o menos… pero ‘Gimme Love’ ejerce de primer adelanto del nuevo disco de Sia, sin abrir realmente ninguna nueva puerta musical. Ni las melodías ni el kit de percusiones se han renovado en absoluto.

Efectivamente, Sia ha aprovechado el estreno de ‘Gimme Love’ para anunciar oficialmente la salida de su nuevo disco, ‘Reasonable Woman’, cuyo título se conoce desde 2020. ‘Reasonable Woman’, cuya portada podéis ver sobre estas líneas, sale en la primavera de 2024.

- Publicidad -

Recientemente, Sia ha sido noticia después de revelar que se encuentra en el espectro autista.