Drake aplaza disco y afronta nuevas polémicas

El nuevo disco de Drake se está haciendo de rogar y, mientras tanto, el rapero se encuentra en el centro de la polémica. Pese a la publicación de ‘Slime You Out’ durante la tarde del pasado viernes, que parecía ser el primer adelanto de ‘For All the Dogs’ a tan solo una semana de su lanzamiento, los fans tendrán que conformarse con esa canción para saciar hasta tres semanas más de espera.

Después de mucho escepticismo en torno a su fecha de salida, el octavo trabajo discográfico del cantante había sido finalmente programado para el 22 de septiembre. Así lo hizo saber Drake en la noche del 6 de septiembre a través de Instagram, días después de que se rumoreara un posible lanzamiento sorpresa en agosto. Sin embargo, el rapero ha vuelto a cambiar de opinión. Horas más tarde de que saliera en todas las plataformas su colaboración con SZA, Drake acudía a redes sociales para anunciar que la nueva fecha elegida era el 6 de octubre. Para excusar dicho retraso, el artista puso el foco en su actual gira «‘It’s All a Blue’: «Vale, el dilema al que me enfrento es cancelar los conciertos para terminar el álbum o completar la misión y lanzar el álbum antes del último concierto». Además, el intérprete lamentaba todos esos lugares en los que no había podido actuar: «Os debo todos estos recuerdos que estamos construyendo y, en cualquier lugar que hayamos faltado hasta la fecha, regresaremos de gira seguro».

Sin embargo, si el simple hecho de posponer el disco no traería consigo suficiente polémica entre quienes lo esperaban con más ansias, el rapero también está teniendo que lidiar con un aluvión de críticas por la portada de su último single. La protagonista de la imagen, Halle Berry bañada en líquido verde durante la gala de los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2012, ha mostrado su descontento con el uso de dicha fotografía, alegando que el rapero le consultó y ella no le concedió permiso. «¿Por qué preguntas si tienes la intención de hacer lo que te de la gana?», escribía la actriz muy enfadada en Instagram. «Cuando las personas que admiras te decepcionan, tienes que ser mejor persona y seguir adelante», añadía.

Halle Berry says Drake didn’t get her permission to use photo of her as promo for his new single ‘Slime You Out’ ft. SZA:

“Didn’t get my permission. That’s not cool I thought better of him… when people you admire disappoint you, you have to be the bigger person and move on !” pic.twitter.com/s3oMiMjwub

