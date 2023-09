Nacho Cano compara el mundo actual con la dictadura de Franco

Nacho Cano ha concedido una entrevista a El País para celebrar la segunda temporada de su musical ‘Malinche’, espectáculo que han visto 200.000 personas. El ex miembro de Mecano ha ideado la realización del musical en inglés los viernes y los sábados por las tardes enfocado a «turistas alemanes, franceses, japoneses…» que pasen por Madrid.

En un momento dado habla de Mecano, cuya reunión considera «imposible», aunque llega a bromear sobre cierta cantidad. «Hubo un momento que fue posible, pero ahora es imposible (…) Bueno, hay una cifra ahí… En torno a los cien millones de euros y se podría ver». Sobre si mantiene contacto con Ana Torroja y Jose María Cano, que es su hermano, contesta: «Fueron tan intensos todos esos años que ya nos fuimos a vivir cada uno a un país y ya está. Nada».

Nacho Cano dice tomarse bien las críticas que ha recibido ‘Malinche’ por parte de El País, pues a lo largo de 40 años le han puesto «bien y mal». Sobre las recibidas por parte de historiadores, el periodista Fernando Navarro le recuerda que según algunos historiadores, «el musical blanquea la historia del imperialismo español».

A lo que Nacho Cano responde: «Trato de sacar la parte buena de la historia. Hay un montón de gente que se encarga de sacar la mala. Y, generalmente, con poco acierto histórico (…) ¿La gente que me critica sabe lo que ocurría en México antes de los españoles? Por ejemplo, ¿saben que los aztecas eran solo el 2% de la población? ¿Qué tenían subyugado al resto? ¿Saben que hacían las guerras florales, que eran guerras pactadas para pelearse porque necesitaban gente para sacrificios humanos? ¿Saben que se sacrificaban niños y mujeres? ¿Saben que se comían a los sacrificados? No llegan los españoles allí y están haciendo bailes regionales… Si contamos lo malo, empezamos a contar lo malo desde mucho antes. Por eso, yo no cuento lo malo. Cuento lo bueno. Yo no he venido al mundo a contar lo malo. No tengo ningún interés en que la gente salga deprimida de aquí. Ya está mucha gente, en tu periódico y otros, para hacer eso. ¡Fantástico! Y cuidado que yo tengo un gran respeto por EL PAÍS. Apoya el arte y la cultura históricamente. Probablemente, el periódico que más».

Pero la parte más comentada de la entrevista está siendo aquella en que Nacho Cano vuelve a hablar de política, incluso cuando asegura que no va a hacerlo, y de su amistad con Ayuso. El autor de ‘Ay qué pesado’ habla bien de la izquierda de los años 80: «Me relaciono muy bien con la izquierda que había en los años ochenta. Con la izquierda dialogante e inteligente. Con Felipe González, Alfonso Guerra e incluso Julio Anguita. Lo que hay ahora pues no es aquello. Aquella era gente inteligente y honesta y lo que decían era muy coherente con lo que hacían. Decían lo que pensaban y lo que pensaban era muy de verdad. No me quiero pronunciar ahora. Tengo público de izquierdas y de derechas. La política no es mi fuerte. Pero ya que me has preguntado por la izquierda te tengo que decir que aquella izquierda me parecía más permisiva, más dialogante, más elegante y mucho más positiva para el resto de la sociedad que no fuera izquierda. Me gustaba más. A lo mejor me crucifican por eso ahora. Da igual. Me quedo con Felipe, Alfonso, Julio e incluso con Carrillo. Fíjate lo que te digo».

Nacho Cano subraya que tiene en su elenco «más gente de izquierdas que de derechas» y defiende a las personas al margen de su ideología política, quejándose de las críticas que ha recibido por apoyar a Ayuso: «Es muy fuerte la dictadura en la que vivimos. Esta dictadura se parece mucho a la de Franco. Mucho. Ya no puedes decir lo que quieras ni pensar cómo quieras. Hay unos patrones que te obligan a ser de una manera. Por eso, no me identifico con la gente que está en esa onda. No es libertad lo que se está viviendo ahora mismo».

Repreguntado si no ha podido votar por Ayuso, cuando con Franco no había posibilidad de votar, añade: «He puesto un ejemplo extremo. Sí quiero decir que no es libertad. Yo era muy pequeño con Franco y no recuerdo muy bien. Viví después de Franco y sí era libertad. Y lo de ahora no. La prueba está haber defendido a Ayuso por haber mantenido abiertos los teatros, algo que afectaba a unos chavales y a sus contratos. A mí me ha puesto parte de una izquierda a caer de un burro, incluso amenazas. Eso no es libertad. En los 80, decías que Felipe González o Aznar te caían mal y nadie decía nada. Me refiero a la no libertad de pensar. La de ahora es como la de Franco. Ahora que se critica tanto la dictadura y Franco y eso pues la de estos tiene algunos parecidos». Cuando Navarro le pregunta si se siente cohibido, contesta: «Yo no me siento cohibido. Yo voy a seguir siendo yo, aunque me critiquen, me marginen, no me den subvenciones y me intenten hacer cosas que no voy a contar. Voy a seguir siendo yo. Ahora, no existe la libertad. Ahora es una aberración. Sufrimos ahora mismo de una dictadura para los artistas».