‘GUTS’ de Olivia Rodrigo, top 1 en España con más de 5.000 copias

Olivia Rodrigo debuta en el número 1 de Álbumes España con ‘GUTS’, repitiendo la hazaña que ya lograra con ‘SOUR’ en 2021 y logrando también la primera posición en la venta de vinilos.

La artista, que llega de conseguir el 1 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, hace lo mismo en nuestro país y, además, mete hasta cuatro canciones en Singles España: ‘vampire’ y ‘bad idea right?’ reentran en el puesto 53 y 73 respectivamente, ‘get him back’ debuta en el 79 y ‘all-american bitch’ hace lo propio en el 83.

Además, el álbum suma hasta 5.122 unidades, siendo 2.955 ventas puras y 2.167 pertenecientes al streaming. Este lanzamiento, por otro lado, ha provocado una gran subida en su predecesor ‘SOUR’, que escala hasta la posición 16 y ya acumula más de 68.413 unidades vendidas, siendo 26.443 ventas puras y 41.970 de streaming. Olivia Rodrigo logra de esta manera destronar a Mora, que con ‘ESTRELLA’ llevaba dos semanas en lo más alto de la lista y ahora se ha de conformar con el segundo lugar.

En cuanto al resto de entradas, encontramos a Nil Moliner con ‘Vuela Alto’ en el puesto 34, seguido justo de ‘Layover’, disco debut del surcoreano V de BTS. En el 44 entra el grupo vasco de post-punk Belako con su ‘Sigo Regando’, y más abajo encontramos a YSY A y Bhavi con ‘Tu Duo Favorito’ en el 47. La música electrónica de ‘Mid Air’ de Romy entra en el top 50, ‘Live At The Matrix 1967’ de The Doors aparece en el 62 y The Chemical Brothers con su ‘For that Beautiful Feeling’ hace entrada en el puesto 65. Cerrando la lista, ‘Rumours Live’ de Fleetwood Mac debuta en el 80 y Róisín Murphy con su ‘Hit Parade’ hace lo propio en el 88.

La reentrada más fuerte es para ‘Los potros del tiempo’ de Marea en el puesto 76, mientras que la más destacable es la de la ya fallecida María Jiménez con ‘La vida a mi manera’.