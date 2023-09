blink-182 detallan nuevo disco, ‘One More Time’

blink-182 han anunciado nuevo disco, el primero desde 2011 que integra a sus tres componentes originales, Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker. ‘One More Time’ sale el 20 de octubre con un repertorio de 17 pistas. El tracklist incluye el single ‘Edging’ y también el corte titular, que se podrá escuchar a partir del próximo 21 de septiembre.

En ‘One More Time’, blink-182 reflexionarán sobre las dramáticas circunstancias que les han llevado a reunirse. En el tráiler de ‘One More Time’, Barker se pregunta: «¿Por qué tengo que sufrir un accidente de avión, o por qué Mark tiene que estar enfermo, para que nos juntemos?»

- Publicidad -

‘One More Time’ saldrá después de ‘Nine’ (2019) y de ‘California’ (2016), los discos de blink-182 que contaban con Matt Skiba a la guitarra.

Os recordamos que la gira de blink-182 pasa por España el mes que viene: el influyente trío de pop-punk actúa el 3 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 4 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

- Publicidad -

‘One More Time…’:

01 Anthem Part 3

02 Dance With Me

03 Fell in Love

04 Terrified

05 One More Time

06 More Than You Know

07 Turn This Off!

08 When We Were Young

09 Edging

10 You Don’t Know What You’ve Got

11 Blink Wave

12 Bad News

13 Hurt (Interlude)

14 Turpentine

15 Fuck Face

16 Other Side

17 Childhood