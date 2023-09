La película del Eras Tour de Taylor Swift llegará a España

La gira de Taylor Swift no solo recorrerá el mundo a través de estadios. Tras su paso por Estados Unidos y México, la artista ha anunciado que su concierto también llegará a los cines de más de 100 países el 13 de octubre. Y, entre ellos, se encuentra España.

Si bien la idea inicial era estrenar la película tan solo en América del Norte, por donde ya ha pasado la gira, las enormes cifras que se predecían de taquilla han cambiado los planes de la autora de ‘Midnights’. Ahora, la película del The Eras Tour tendrá un lanzamiento global el 13 de octubre. Según Deadline, se proyectaba un fin de semana de apertura con recaudaciones en torno a los 100 y 125 millones de dólares. Su estreno mundial ampliará considerablemente la cifra.

The tour isn’t the only thing we’re taking worldwide…….. 🌎 Been so excited to tell you all that The Eras Tour concert film is now officially coming to theaters WORLDWIDE on Oct 13! Tickets available now at https://t.co/Oyy6tFmfeV or on your local theaters website! 🩵 pic.twitter.com/rYJUpbHPJd

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 26, 2023