Billie Eilish revela que hay mucha música en camino

Una de las artistas que han dominado el verano es, sin duda, Billie Eilish. Su canción ‘What Was I Made For?’, que forma parte de la banda sonora de ‘Barbie’, es uno de los temas más exitosos de los últimos meses y hasta se empieza a considerar uno de los mejores de la artista. En sus dos más recientes entrevistas, una para Allure y otra para The Cookout, ha hablado de la creación de la canción, su relación actual con la fama y sus proyectos musicales.

«Fue como si esta canción hubiera sido una pequeña criatura dentro de mí durante años, arañándome por dentro», comenta Eilish a Allure, confesando que su hermano Finneas y ella escribieron el tema en una o dos horas. Esta última declaración sorprende porque la artista ha reconocido que estaban pasando por un periodo de tiempo en el que no podían estar «menos inspirados y menos creativos».

