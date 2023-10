U2 inician su «impresionante» residencia en Las Vegas

U2 han vuelto a los escenarios. Su anunciada residencia de conciertos en Las Vegas, ‘U2: UV Achtung Baby Live’, centrada evidentemente en el repertorio de su disco de 1991 ‘Achtung Baby‘, una de sus obras maestras, ha comenzado este sábado 31 de octubre.

El inicio de la residencia era muy esperado pues suponía el estreno por todo lo alto del nuevo escenario The Sphere, ubicado en The Venetian Resort, en Las Vegas, en medio del desierto. Se trata de un recinto futurista diseñado por el zaragozano Miguel Fontgivell que cuenta con 1,2 millones de pantallas LED en su exterior y mide 111 metros de altura.

El concierto ha contado con un repertorio de 22 canciones y una asistencia de 18.000 personas, de acuerdo con La Vanguardia. Los primeros vídeos del directo no han tardado en circular por la red, llevando a muchos a comentar la «impresionante» estructura del escenario y a declarar que el recinto es «una locura».

U2

The MSG Sphere

Las Vegas, Nevada

2023

Honestly one of the best concerts I’ve ever been to. The music and visuals were 10/10. pic.twitter.com/Br3StZCse3

— Omentoki (@omentoki) October 1, 2023