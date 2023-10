El viaje imposible «por todas partes» de Chemical Brothers

Seguro que alguna vez has hecho “la rana” o “cabrillas” con una piedra en el agua. Pero no sé si sabrás (yo me acabo de enterar) que ese juego tiene un nombre técnico, así como de enfermedad rara, epostracismo, y que todos los años se celebran campeonatos mundiales. El record de «skipping stone» lo tiene, desde 2013, el estadounidense Kurt Steiner. Conocido como el “hombre de la montaña” (vive en una cabaña en los bosques de Pensilvania), este “captain fantastic” logró 88 saltos en una sola tirada.

Quién mejor para protagonizar el videoclip ‘Skipping Like A Stone’, del disco ‘For that Beautiful Feeling’ de The Chemical Brothers, que este portento de los saltitos líticos. El dúo catalán Pensacola, de la productora Canada, imaginan al “hombre de la montaña” como un superhéroe thoreaureano. Alguien que, desde su Walden particular, imparte justicia poética por el mundo a través de sus lanzamientos de piedra.

El vídeo sigue el camino del guijarro volador y salvador para construir una suerte de road movie mineral que podían haber firmado los Daniels, tanto por su temática (recordar la célebre conversación pétrea de ‘Todo a la vez en todas partes’) como por su estilo de montaje, en el que se mezclan todo tipo de recursos estilísticos que juegan con el tiempo.

‘Skipping Like A Stone’ es un viaje imposible por “todas partes”, un boomerang visual con discurso social en clave fraternal-universal (“vendré saltando como una piedra”, dice la letra), que adquiere un carácter cósmico y fantástico cuando la piedra choca contra otra y regresa a su lugar de origen.



