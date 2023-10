Reunión en la cumbre: Pedro Sánchez posa con la escena granadina

Antes de los tradicionales abucheos a dirigentes socialistas del 12-O, Pedro Sánchez ha querido darse su pequeño baño de masas. Aprovechando su paso por Granada con motivo de la Cumbre Europea, el presidente del gobierno en funciones ha provocado un encuentro con la escena pop local. En el Lemon Rock, Sánchez ha posado de nuevo con J de Los Planetas -quien ya fuera invitado a la Moncloa la pasada primavera-, Erik, el icónico batería del mismo grupo, Antonio Arias de Lagartija Nick o Miguel Ríos. Todo ello mientras se bebe una Estrella Galicia fresquita.

En el post de Instagram, aunque no aparecen en las instantáneas, también están citados Dellafuente, Soleá Morente, Niños Mutantes, Unidad y Armonía, Las Dianas, 091 y muchos otros que suponemos estuvieron por allí. Destaca Marina Heredia, que acababa de actuar en la Alhambra en un evento al que asistieron los Reyes, Sánchez y otros 50 líderes europeos.

- Publicidad -

La reunión con la escena de Granada está en la línea de la reivindicación de la cultura pop que Pedro Sánchez emprendió en la última semana de campaña. Publicó su foto con J, y asistió al podcast de La Pija y La Quinqui, dejando un name-dropping de artistas que será recordado en el futuro como insólito, cuando no sea presidente.

De momento tiene que pelear por seguir siéndolo en una compleja investidura que se celebrará previsiblemente en noviembre. Los comentarios recibidos por estas fotos se dividen entre “eres el mejor presidente de la historia” y “no a la amnistía de los presos del 1-O”, esto último en referencia a la condición exigida por ERC y Junts para darle el “sí” en el Congreso. No podemos dejar de destacar 2 comentarios: desde Rusia IDK le preguntan a Pedro por qué no fue al concierto de Ralphie Choo; y Melenas le invitan a su concierto de hoy en la ciudad.

- Publicidad -

J, presente en las fotos, hablaba de Pedro Sánchez de la siguiente manera, en nuestro podcast esta misma semana: “Es como un superhéroe. Yo no creo en el sistema político, no creo que ningún partido político represente nuestros intereses, de la gente normal que trabaja. Solo representan los intereses del capital, pero me interesa Pedro Sánchez como persona. Me parece interesante y hablando con él, me pareció más interesante todavía. Tiene ideas que parecen buenas (…) Me interesan sus opiniones mucho más que Podemos, que VOX… Creo que representa nuestra generación y nuestra manera de pensar, más que ningún otro político”.

@sanchezcastejon , cómo no fuiste a Ralphie Choo? 🧜🏻‍♂️ — RUSIA-IDK (@RUSIA_IDK) October 6, 2023

- Publicidad -

Quédate un día mas y nos ves en @salaplantabaja! A tu playlist directas 😇 — Melenas (@melenasband) October 6, 2023

Podcast: J habla sobre Pedro Sánchez al final de este episodio