Drake interpola a Pet Shop Boys sin permiso

Drake ha publicado nuevo disco este viernes, promocionado con un «focus track» en el que el artista malcanta en español antes de que aparezca Bad Bunny. Esa pista, ‘Gently’, sucede a otras promocionales como ‘Slime You Out’ con SZA, o ‘8am in Charlotte’, para la que se ha estrenado vídeo en X. Pero hay 23 pistas en ‘For All the Dogs’ y una de ellas ha llamado la atención de Pet Shop Boys. Se trata del corte 16.

Pet Shop Boys han escrito en sus redes sociales lo siguiente: «Sorprendidos de que Drake cante el estribillo de ‘West End Girls’ en la canción ‘All the Parties’ en su nuevo álbum. Ni se ha acreditado ni se ha solicitado el permiso». El dúo ha citado a Drake pero no ha aclarado si llevará el asunto a los tribunales. Suponemos que estará en manos de editoriales y abogados.

En efecto, ‘All the Parties’ incorpora la reconocible letra de ‘West End Girls’ e incluso un sintetizador parecido. Se da la circunstancia de que estamos hablando del único número 1 de Pet Shop Boys en el Billboard Hot 100, por lo que parece totalmente intencionado. Si el estribillo de Pet Shop Boys decía:

«In a West End town, a dead end world

The East End boys and West End girls»

Drake dice:

«And it’s 6, our town a dead end world

East End boys and West End girls, yeah»

Por otro lado, Drake ha propiciado el previsible huracán en las listas de streaming. Curiosamente, pese a ser promocionada en Today’s Top Hits, ‘Gently’ no es una de las canciones favoritas del público, pues solo ha llegado al top 15 Global. ‘All the Parties’ es número 29. Así ha quedado la cosa en el Global de Spotify. Como veis, todos los temas del álbum de Drake han llegado al top 50 mundial menos 1.

1.-Virginia Beach

2.-First Person Shooter, ft J Cole

3.-IDGAF, ft Yeat

4.-Calling for You, ft 21 Savage

7.-Fear of Heights

8.-Amen, ft Teezo Touchdown

10.-Daylight

12.-Slime You Out, ft SZA

13.-7969 Santa

15.-Gently, ft Bad Bunny

21-Bahamas Promises

23.-Tried Our Best

24.-8am in Charlotte

25.-Members Only, ft PARTYNEXTDOOR

26.-Rich Baby Daddy, ft Sexyy Red, SZA

27.-Drew a Picasso

28.-What Would Pluto Do

29.-All the Parties, ft Chief Keef

32.-Another Late Night, ft, Lil Yachty

36.-Screw the World

46.-Away from Home

47.-BBL Love

51.-Polar Opposites