España seguirá necesitando a Los Punsetes

Siete discos después, no es que los conciertos de Los Punsetes hayan cambiado muchísimo respecto a sus inicios. Ariadna sigue liderando, concentrada en absoluta quietud, vestida por fascinantes modelos de un solo uso que diseña ella misma. Los chicos continúan sin dirigirse al público, y alejados de los manierismos del rock.

Así que el principal entretenimiento es comprobar cómo se orquesta un repertorio que cambia cada noche, como fue el caso de este viernes en La Riviera. Amén del modelito de Ariadna, claro, luto riguroso en la primera mitad, como veis, incorporando una especie de tocado; y blanco en la segunda, con algún tono pastel que le daba cierto aire de Primera Comunión, solo que siniestra.

La gran incógnita era el setlist. El grupo comenzó hablando de los alquileres en Madrid -un escándalo absoluto ya, mientras el ayuntamiento sigue encantado de conocerse- a través de la letra de ‘CERDOS’, si bien fue algo más adelante con ‘Mabuse’ y ‘Alférez provisional’ cuando el público fue comenzando a entrar en calor.

Los Punsetes prueban su buen estado de forma actual con el buen encaje de los temas de su último disco, ‘AFDTRQHOT’. Por ejemplo, el “te mereces que te hagan la cobra” de ‘QUE TE VAYA MAL’ parece haber estado siempre ahí. Como el “me comparo con quien no debo” de ‘HOLA, DESTRUCCIÓN’. El grupo cierra el primer bloque con los casi 10 minutos de la reciente ‘OCULTISMO’ y a su vez abre el segundo con ‘ESPAÑA CORAZONES’.

Para entonces, uno desearía que el concierto se hubiera celebrado el 12 de octubre. Porque “España es lo que a mí me salga de los cojones” sonará más fuerte que nunca el próximo jueves. En esa segunda parte, Los Punsetes concentran 10 de sus mayores éxitos, y es entonces cuando el público ya está totalmente dentro; canta todo; hay algún pogo.

Es cierto que los conciertos de la banda agradecerían algún tipo de reinvención. Algo más que la incorporación de ‘Odio el verano’, de su proyecto de versión mutua con Depresión sonora. Hablo de alguna proyección sobre su álbum actual, en su línea ácida de siempre. Pero el nivel de autoparodia, cachondeo y carcajadas por la vergüenza ajena que a veces genera la sociedad, y la propia de vez en cuando también, es mucho durante una decena de canciones seguidas.

Los Punsetes empalman ‘Viva’, ‘Idiota’, ‘Vas hablando mal de mí’, ‘Tu puto grupo’, ‘Me gusta que me pegues’, ‘Tus amigos’, ‘Maricas’, ‘Una persona sospechosa’ y ‘Dos policías’ en la última media hora de concierto. Son algunas de las mejores y más imaginativas letras que nunca se han escrito en el pop español y sobre España. Diría que ‘Tu puto grupo’ y ‘Una persona sospechosa’ están entre las más celebradas, y que hay quien no sabe dónde mirar, tal y como están las cosas en la mayoría de Comunidades Autónomas del país, durante ‘Me gusta que me pegues’. Pero da igual.

El caso es que la aparición de la cantante de Menta, que habían ejercido de teloneros despidiendo a uno de sus músicos, para acompañar en ‘Vas hablando mal de mí’, sonó muy guay, pero es lo de menos. Lo de más, el “arsenal” de hits sobre nosotros mismos que desplegaron en algo menos de hora y media de show. Hasta el punto de que casi nadie se dio cuenta de que faltó ‘Opinión de mierda’, siendo su 2ª canción más escuchada en Spoti. Y mira que hacía buena falta en un momento en que parece obligatorio ofrecer una opinión realmente radical y llamativa sobre absolutamente todo. ¿Amnistía o elecciones? Desplieguen desde ya sus opiniones más feroces. Los Punsetes continuarán riéndose de todo.

La gira de salas de Los Punsetes continúa por Segovia, Barcelona y luego México y Colombia, en próximas semanas. Detalles, aquí.