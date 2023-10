Solange sorprende con su nuevo show ‘In Service to Whom’

Solange Knowles acaba de presentar su nuevo espectáculo ‘In Service to Whom’ en Sídney. La autora de ‘Cranes in the Sky’ podría haber ofrecido nueva música… o no, pero lo seguro es que el contenido de ‘In Service to Whom’ parece desmarcarse de todo lo anterior.

Según una crónica publicada en MusicFeeds, la música de ‘In Service to Whom’ se desprende de toda noción pop presente en los discos ‘A Seat at the Table‘ (2016) y ‘When I Get Home‘ (2019). «Para un concierto que ha durado dos horas, ha habido pocas canciones» es una de las frases contenidas en la reseña que califica el show de «confuso» y «seductor».

- Publicidad -

El nuevo directo de Solange bordea el formato de «instalación artística» y sigue una dirección musical de «jazz espiritual». En el escenario, Solange canta acompañada de una banda de diez músicos, incluyendo dos tubas, un violoncello, un contrabajo y un Moog, entre otros instrumentos. Durante el show, Solange «desaparece» del escenario en varias ocasiones, en un «extenso interludio» se ve a la artista llenar un baño con agua, y en otro se pone a rodar por el suelo.

Si ‘In Service to Whom’ da pistas acerca del nuevo sonido de Solange, cabe esperar que la artista haya decidido profundizar en su faceta más experimental, la misma que le ha valido comparaciones con Alice Coltrane, o que le ha llevado a colaborar con John Carroll Kirby o Panda Bear.

- Publicidad -

Un usuario de Popjustice ha tenido oportunidad de presenciar el nuevo directo de Solange y ha comparado la música del show con la contenida en ‘Aviary‘ (2018) de Julia Holter, una de las mayores locuras que el pop ha conocido en años. Parece que la continuación de ‘When I Get Home’ será todo un reto.