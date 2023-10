La banda madrileña Nebraska, que ha desarrollado un interesante sonido apegado a la música de raíz americana, culminando con la publicación a través de Subterfuge de su álbum de debut ‘Las Aventuras de Todas Partes’, su primer y único disco, en 2019, ha anunciado el fin del proyecto. Habrá concierto de despedida el próximo 20 de enero, en la Sala Mon de Madrid.

Nebraska no ha anunciado una separación como tal, pues comunica que seguirá componiendo, haciendo música y tocando de vez en cuando, aunque se entiende que ya no publicará más singles ni discos. «Hace más de 5 años empezamos Nebraska y ahora toca parar. Esto no es una despedida si no el cierre de una etapa como grupo. Seguiremos haciendo música, seguiremos juntándonos para tocar, enseñarnos canciones y hacer un poco de ruido de vez en cuando», empieza su comunicado.

- Publicidad -

«Los cinco estamos muy contentos de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, manteniéndonos siempre fieles a lo que creíamos que era lo correcto en cada momento: hacer las mejores canciones que sabemos hacer», continúa el texto. «Nos hemos rodeado de tanta gente increíble que no cabe en un post, pero a cada persona que ha participado en este proyecto arriba y abajo del escenario, en la carretera, en los estudios, en los vídeos, fotos, en las radios, en las salas de ensayo, en los bares y en nuestras casas, desde Bilbao hasta Sevilla, desde Salamanca hasta Valencia, desde que empezamos hasta el último disco y la última sala que vamos a hacer; os agradecemos toda la ilusión y el cariño con el que nos habéis acompañado».

Entre los singles destacados de Nebraska, ‘Mi gran redención’ suma 300.000 streamings, siendo su tema más escuchado. ‘La función’ o ‘Sueño erótico’ son otros de sus momentos más populares. En el último año, Nebraska ha publicado el EP ‘La Función’ (2022) y en 2023 ha dado a conocer los singles ‘Me da igual’ y, hace escasas semanas, ‘Vidas cruzadas’.







- Publicidad -