Aitana explica por qué rompió a llorar en un concierto

Aitana se encuentra en el punto de mira. Desde que empezara su nueva gira hace tan solo unos días, la cantante ha acaparado los titulares de la prensa, y no precisamente por su recién sacado ‘Alpha’. La artista ha sido objeto de polémica por algunos de los bailes que ha hecho encima del escenario.

Fue en Valencia cuando Aitana dio el pistoletazo de salida a su nueva gira, con la que recorrerá España interpretando las canciones de su tercer álbum. Allí, la catalana ofreció el primer concierto de su nueva era. Y, pese a que la artista criticara previamente en JENESAISPOP la hipocresía de los medios que escribían que «Aitana habla de sexo» en el disco, lo que más llamó la atención en redes sociales fue, precisamente, el componente sexual de la coreografía.

Desde entonces, el pequeño debate que se pudiera haber abierto en X llegaría hasta tertulias de radio o programas de televisión, agigantando la controversia. ¿Los bailes de Aitana son inapropiados? ¿Su público no es apto para ver esa coreografía? ¿Ha cambiado demasiado Aitana? No había quien se abstuviera de publicar su opinión en redes sociales.

Y, entre tanto, Aitana había permanecido en silencio. Era normal, por ende, que todos esperaran para el segundo concierto de la artista, esta vez en Málaga, para ver su posible reacción. Y todas las cámaras captaron un momento clave ocurrido en mitad del concierto: Aitana rompía a llorar.

«Me gusta que en mi familia todo el mundo esté sano, y que mis amigos sean los de toda la vida. Me siento muy afortunada y solo quiero deciros que, si alguien está pasando por un mal momento, o siente que está en un momento de cambio y que no es lo mejor del mundo ahora mismo, te acabas dando cuenta, y yo también me acabaré dando cuenta porque me queda mucho por vivir, de que todo cambio es experiencia y todo cambio siempre va a ser para mejor», decía la cantante entre lágrimas sobre el escenario.

Las interpretaciones de sus palabras no tardaron en llegar y algunos medios de comunicación publicaron que se refería a las críticas que había estado recibiendo durante toda la semana. Sin embargo, Aitana quiso abordar el tema en X y lo desmintió categóricamente: «Mi estado emocional ahí es por una canción de mi setlist que me da esa emoción cuando la canto». La cantante estaba a punto de interpretar ‘The Killers’, la balada del disco.

En lo que se refiere a la polémica por su coreografía, Aitana solo quiso decir que todo está bien. «Nada que ver con lo otro, lo otro todo bien <33333".