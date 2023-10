Masego vendrá a España con su Where We Going? Tour

El multiinstrumentista, compositor y productor Masego ha anunciado su próxima gira, Where We Going? Tour. Por primera vez en su carrera, el artista visitará hasta 15 países, entre los que se incluye España, con paradas tanto en Barcelona como en Madrid el 6 y 7 de febrero de 2024 respectivamente.

La girá comenzará el 24 de enero del año que viene y, entre sus platos fuertes, está el emblemático Alexandra Palace de Londres. Cuando visite nuestro país, lo hará con conciertos en el Sant Jordi Club de Barcelona el 6 de febrero y en La Riviera de Madrid el 7 de febrero.

El artista jamaicano-estadounidense es respetado por diversos cantantes del nicho como Andre 3000, Cab Calloway o Jorge Ben Jor, y ha sido pionero en una evolución del sonido que comenzó como «traphousejazz» y desde entonces ha florecido en una fusión multicultural. El año pasado logró una nominación en los Grammy por su ‘Studying Abroad: Extended Stay’ y, entre sus últimos singles, destacan su cover de ‘Lost’ y ‘Tipsy’ junto a IzyBeats y Toian.

Fechas Where We Goin? Tour:

24 enero – Oslo – Sentrum Scene

26 enero – Estocolmo – Annexet

27 enero – Copenague – Falkoner Salon

30 enero – Hamburgo – Edel-Optics.de Arena

31 enero – Berlin – Columbiahalle

1 febrero – Viena – Gasometer

3 febrero – Zurich – Komplex 457

4 febrero – Milán – Fabrique

6 febrero – Barcelona – Sant Jordi Club

7 febrero – Madrid – La Riviera

8 febrero – Lisboa – Sagres Campo Pequeno

11 febrero – París – Zénith

12 febrero – Bruselas – Ancienne Belgique

15 febrero – Amsterdam – AFAS Live

16 febrero – Colonia – Palladium

19 febrero – Glasgow – O2 Academy Glasgow

20 febrero – Londres – Alexandra Palace

22 febrero – Manchester – O2 Apollo

23 febrero – Bristol – O2 Academy Bristol

25 febrero – Dublín – 3 Olympia Theatre

Las entradas saldrán a la venta este mismo viernes a las 10:00, aunque la preventa comenzará el día anterior a las 18:00. El precio rondará en torno a los 37 euros. Se podrán comprar en livenation.es.